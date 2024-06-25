Рейсы из Москвы в Анталью задерживаются в связи с забастовкой диспетчеров

Большинство рейсов из Москвы в Анталью и в обратном направлении, по данным онлайн-табло Внуково, сегодня задерживаются на время в пределах полутора часов. Вероятно, такая ситуация объясняется продолжающейся «итальянской забастовкой» авиадиспетчеров в аэропорту турецкого курорта, начатой 21 июня.

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В частности, на полтора часа позже расписания вылетели из Москвы в Анталью рейсы PC 1577 и TK 3965 авиакомпаний Pegasus и Turkish Airlines (AJet) соответственно.

На час позже повезли пассажиров в Турцию самолеты турецкого нацперевозчика и его дочерней авиакомпании AJet – рейсы TK 212 и TK 3957, а также лайнер авиакомпании Utair (UT 783).

В Домодедово и Шереметьево отклонений от графика по маршрутам в Анталью не зафиксировано. Вовремя отправляются самолеты и из Адлера и Санкт-Петербурга.

Однако, по информации онлайн-табло турецкого аэропорта, сбои есть по многим другим направлениям. Например, на 2 часа задержался с прибытием из Баку лайнер AJet: вместо 07:45 он приземлился в 09:53. На час позже расписания доставил пассажиров из Астаны борт Air Astana.

По словам представителя трансферной компании, работающей в аэропорту Антальи, существенных изменений в работе воздушной гавани в связи с забастовкой они не видят: «Задержки багажа и очереди на регистрацию – это обычные проблемы. А о том, что самолеты кружат в воздухе на полчаса больше, чем положено по регламенту, ожидая команды диспетчера, мы узнаем из новостей».

Задержки рейсов и другие сбои в работе аэропорта возможны как минимум до 30 июня, пишут турецкие издания. Евроконтроль сообщает об умеренных и высоких отклонениях от расписания. Акция диспетчеров связана с требованиями к росту зарплат, льготам и условиям труда. Подобное замедление работы уже действовало с 7 по 17 июня – в этот период число своевременных вылетов сократилось примерно наполовину.