Город Санья на Хайнане стал ключевым пунктом для туристов

Курортный город Санья в южнокитайской провинции Хайнань стал ключевым направлением для поездок туристов из стран Юго-Восточной Азии (ЮВА). Об этом сообщил информационный портал "Чжунго синьвэньван" со ссылкой на местные власти.

По его сведениям, в первой половине текущего года Санья стал излюбленным местом для отдыха жителей Индонезии, Вьетнама, Таиланда и других государств региона. Как рассказал генеральный директор туристической компании Hainan Youtuan Ван Течжу, только в июне по известным ему каналам на курорт прибыло порядка 1,6 тыс. гостей из Камбоджи и Сингапура.

Все больше граждан государств ЮВА, как отмечается, приезжают в Санья с целью получения услуг в области спортивного и медицинского туризма. По сведениям портала, в связи с ростом популярности таких продуктов, как гольф и рекреационная терапия, Хайнань в последние годы заметно диверсифицировал предложение, обеспечив богатый выбор для всех, кто проявляет интерес к насыщенной туристической программе.

"Важный ресурс Санья - это его уникальная этническая культура", - подчеркнул глава местного управления по развитию туризма Е Цзялинь. Он напомнил, что как в центральной, так и в южной части острова можно ознакомиться с самобытным бытом автохтонных и малых народностей острова - ли и мяо.



По словам чиновника, местные власти продолжат прорабатывать эффективные маркетинговые проекты, которые позволят привлечь еще больше отдыхающих из региона ЮВА. Как он уточнил, администрация города планирует увеличить количество прямых авиамаршрутов, повысить степень диверсификации потребительского рынка.

Санья - ведущий китайский курорт, где проживает более 1 млн человек. В 2023 году его валовый продукт составил 97,13 млрд юаней (примерно $13,66 млрд), увеличившись на 12%.

Среднегодовая температура воздуха в этом городе достигает 25,4 градуса по Цельсию, а протяженность береговой линии превышает 260 км. В прилегающей акватории насчитывается 19 бухт и примерно 40 пригодных для туризма островов - все это позволяет местной администрации успешно развивать яхтинг и пляжный отдых.