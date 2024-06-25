Женщина разочаровалась от отдыха в Каппадокии

Российская туристка выразила свое разочарование после отпуска в Каппадокии в Турции. Она отметила, что отдых был далек от ожиданий и не приносил радости. Вместе с партнером они отправились в поездку в сентябре 2023 года, планируя экономить, но потратили 150 тысяч рублей за неделю. Из плюсов она выделила уникальный отель в пещере и полет на воздушном шаре, но все остальное оказалось под вопросом.

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Туристка отметила плохое состояние дорог, что требовало удобной обуви. Цены в местных кафе были высокими, например, завтрак обошелся им в 1,4 тысячи рублей. Посещение каньона не вызвало у нее восторга из-за малоинформативной экскурсии. Даже старинный монастырь оказался развалинами, не оправдав ожиданий.

Туристка жаловалась на отсутствие погружения в турецкую культуру и историю, заметив лишь бессмысленные прогулки по деревням и посещение неинтересных мест.