Армения-2024: экскурсионные туры без загранпаспорта

В Армению россияне едут за впечатлениями и по делам – из многих регионов поставлены прямые авиарейсы в Ереван, туристам не нужен загранпаспорт, а туроператоры предлагают турпакеты и экскурсионное обслуживание. Редакция обобщила информацию о правилах въезда и использования карт «Мир» в Армении.

Правила въезда в Армению

Для поездки в Армению виза россиянам не нужна. Для пребывания до 30 дней не потребуется и загранник – разрешен въезд с действующим общегражданским паспортом, если туристы прибывают прямыми авиарейсами из России и также улетают обратно.

Для пребывания в стране от месяца до полугода необходимо зарегистрироваться в иммиграционной службе и получить об этом отметку в загранпаспорте. Туроператоры рекомендуют иметь документ со сроком действия не менее 3 месяцев после предполагаемого выезда.

Дети до 14 лет могут прилететь по собственному загранпаспорту или по документу родителя, где есть соответствующая запись и фотография с печатями. Также необходимо, чтобы в свидетельстве о рождении ребенка стоял штамп о российском гражданстве.

Прямые авиарейсы в Армению из России имеют статус внутренних, поэтому нет таможенного контроля ручной клади и багажа. В российском МИД также напомнили, что тарифы на медпомощь для иностранцев в стране значительно выше и лучше приобрести страховой полис.

Прямые рейсы в Ереван

В Армению летают несколько авиакомпаний из полутора десятков российских городов. Для ориентирования посмотрели вылеты только за один день 20 июля с возвращением 27 числа.

Больше всего рейсов – из Москвы. В расписании было 15 вылетов от восьми авиаперевозчиков. Дешевый авиабилет в Ереван из Москвы оказался у Utair – от 25,9 тыс. руб. в оба конца, в салон можно взять 5 кг, доплата за багаж составила 6,7 тыс. руб. В пути – около 3,5 часа.

Из Санкт-Петербурга в аэропорт Звартноц летит «Аэрофлот» – стоимость кресла от 42,8 тыс. руб. с ручной кладью до 10 кг, за багаж – еще 7,6 тысячи. А из Екатеринбурга билеты туда-обратно у нацперевозчика от 33,6 тыс. руб. по безбагажному тарифу.

На линии Сочи – Ереван на эти даты было несколько рейсов. В частности, у Armenian Airlines – билеты от 17,3 тыс. руб. в оба конца без багажа за полуторачасовые перелеты.

В Ереван также есть рейсы из Казани, Челябинска, Нижнего Новгорода и Самары на самолетах Red Wings, S7 Airlines летит из Новосибирска, «Россия» – из Волгограда, «Азимут» – из МинВод и Уфы, Utair – из Тюмени и Сургута, «Ширак Авиа» – из Перми.

Туры в Армению

Россияне нередко выбирают аэропорт Звартноц как хаб для стыковочных авиарейсов в Европу, а также прилетают в Армению за новыми впечатлениями. Туры в Ереван из Москвы предлагают два десятка туроператоров.

Остановиться в историческом центре города в отеле Aviatrans 4* – от 145 тыс. руб. на двоих на 6 ночей с завтраками, вылет 24 июля. С проживанием в Hyatt Place 4* за 6 ночей турпакет стоит от 284 тыс. руб. для 2 человек без питания, заезд – 20 июля.

Поездка на горнолыжный курорт в Цахкадзоре – от 91 тыс. руб. на двоих с завтраками на 6 ночей в Best Western Alva Hotel & Spa 4* на 23 июля. В город-курорт Джермук можно приехать в Armenia Sanatorium – в турпакет от 108 тыс. руб. на двоих входит 5 ночей с полным пансионом и вылетом из Москвы 21 июля.

UnionPay в Армении

С апреля армянские банки прекратили прием безналичных платежей по картам «Мир». У россиян осталась возможность использовать только карты UnionPay от не попавших под санкции российских банков. В соцсетях отметили, что принимают их далеко не везде, в частности, удавалось расплатиться через терминалы банка АСВА. Туристы пользовались картами в ущелье реки Азат, чтобы увидеть природную достопримечательность «Симфония камней», в Крепости Эрибуни, в некоторых магазинах и ресторанах.

Снять наличные в АТМ позволяет банк ВТБ Армения по картам «Мир», причем без собственной комиссии. Банкоматы есть в Ереване и других городах страны, а также в аэропорту Звартноц.

Рубли охотно меняют как во многих банках, так и в обменниках – курсы практически не отличаются от официальных котировок Центробанка.

Ранее «ТурДом» писал, что в Армении банкоматы и POS-терминалы местных банков перестали принимать карты «Мир» в то время, как россияне составили основу турпотока в страну.