Почему туристы отказываются от отдыха в Болгарии

Россияне отказываются от отдыха в Болгарии из-за сложностей при оформлении визы и ее высокой стоимости. Об этом сообщила журналистам руководитель комитета Российского союза туриндустрии (РСТ) по детскому отдыху, генеральный директор компании «Диал-тур» Татьяна Иванова.

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«Болгарское консульство с середины мая принимает документы на оформление краткосрочной шенгенской визы. Прежде всего, визы получают россияне, у которых в Болгарии недвижимость. У нас практически весь июль уже расписан на подачу документов. Визу выдают примерно через 15 дней после сдачи биометрии, задержек почти не бывает. По туризму дают однократный въезд, и коридор для поездки около 1,5 месяца», – сказала Иванова.



Она добавила, что россиян, которые хотели бы отдохнуть на курортах Болгарии, останавливает высокая стоимость виз и отсутствие прямой перевозки.

«Стоимость виз сейчас от 25 тыс. руб. Для однократного въезда с целью туризма это очень дорого, многие отказываются от поездки по этой причине. Либо уже не успевают в запланированный отпуск, так как не могут вовремя записаться на биометрию. Несколько раз обещали расширить квоты для туроператоров, но пока ничего не меняется», – пояснила эксперт.



По ее словам, также существуют сложности с записью на биометрию.