Путешественникам станут доступны новые страны с прямыми авиарейсами

Российским туристам станут доступны прямые авиарейсы в новые направления в 2024 года. Об этом в беседе с Российского союза туриндустрии (РСТ), директор Ассоциации туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь» Александр Осауленко.

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Так, по его словам, число стран, куда можно долететь из России напрямую, может увеличиться до 50 вместо текущих 44. До конца 2024 года могут запустить прямые рейсы на Бали в Индонезии, на острова Занзибар в Танзании, Себу на Филиппинах, а также на египетские курорты Нью-Аламейн и Марса-Матрух.

Более того, в скором времени могут появиться прямые перелеты в Бразилию, а также открыться авиасообщение с Камбоджей и многими африканскими государствами, такими как Кения и ЮАР.

Ранее власти Зимбабве захотели установить прямое авиасообщение с Россией. О заинтересованности в этом вопросе заявил министр иностранных дел и международной торговли африканской страны Фредерик Шава.