Абхазия ужесточила правила въезда и пребывания для россиян

Для россиян, отправляющихся на отдых в Абхазию, начали действовать новые правила. Нарушение может привести к штрафам или даже к отказу в пересечении границы.

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Недавно парламент Абхазии принял закон, запрещающий использование и ввоз электронных сигарет, в том числе вейпов. Нарушителям грозит штраф.

Еще одно правило касается обязательных документов для детей. При въезде в Абхазию несовершеннолетние должны иметь при себе свидетельство о рождении с красной печатью ФМС о гражданстве или загранпаспорт.

Кроме того, сотрудники ГАИ Абхазии могут проверять автомобили, въезжающие в страну, на наличие паспорта, ПТС, прав и местной автостраховки.

Особое внимание уделяется водителям с истекшими правами. У тех, кому в 2023 году разрешили не продлевать права с истекшим сроком годности, могут столкнуться с трудностями на границе.

В Абхазии нет нештрафуемого порога в 20 км/ч, как в России, поэтому превышение скорости карается штрафом, передает abnews.ru.

Ранее российская туристка рассказала о недостатках отдыха в Абхазии. Отпуск в этой стране, по ее словам, несет риски для здоровья.