Россиянка посетила вместе с возлюбленным популярный в Турции регион Каппадокия и описала его фразой «больше туда не поеду». Своими впечатлениями она поделилась с порталом «Тонкости туризма», ее отзыв опубликован на платформе «Дзен».

По словам туристки, всего на поездку они потратили 150 тысяч рублей. Сначала пара добралась до Стамбула, а затем до города Гереме. Они посетили известное своими воздушными шарами туристическое место и даже полетали на одном из них.

«К сожалению, положительные эмоции от Гереме на этом заканчиваются. Сам населенный пункт очень маленький, развлечений здесь практически нет. Каждый день мы просто бродили между каменными наростами», — объяснила свое мнение путешественница.



Ранее турецкий экономический обозреватель, главный редактор сайта экономических новостей tclira.com Тайлан Беюкшахин заявил, что туристический сектор Турции боится потерять российских туристов. Эксперт отметил, что в стране испугались потери гостей из России из-за высоких цен. Так, по данным Ассоциации туроператоров России, низкий спрос на июльские путевки в курортную республику привел к тому, что отельеры стали снижать цены.