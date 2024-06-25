Где отдохнуть вместо Дагестана и Крыма, куда летят ракеты: все альтернативы

Полетная программа авиакомпании Nouvelair Tunisie из Москвы в тунисский Монастир откладывалась несколько раз. Последний раз датой начала полетов называлось 17 июня, однако самолеты так и не полетели. И в этом году, как рассказала TourDom.ru представительница туроператора «Гранд Экспресс», вряд ли полетят. «Есть маленькая надежда, что самолеты поставят с сентября, но гарантий этого нет», – рассказали в компании.

Обсуждается версия, что перевозчик не получил разрешений на осуществление рейсов, однако это не так. «Это частная авиакомпания, они самостоятельно принимают решения, видимо посчитали, что рейсы из Москвы им невыгодны. В этом сезоне остаются только вылеты из Питера», – добавила наша собеседница.

Одной из причин того, что перевозчик не ставит рейсы в Тунис из столицы, может быть гораздо более широкое предложение вылетов за границу из Москвы по сравнению с Санкт-Петербургом. «Тунис – направление сегодня не из дешевых, и московским туристам, вероятно, вполне хватает в этом сезоне аналогичной по цене, но более комфортабельной в плане отдыха Турции», – отмечают наблюдатели.

В настоящее время Nouvelair Tunisie продолжает летать в Монастир из Санкт-Петербурга. Программа была запущена в конце апреля, вылеты осуществляются раз в 10 дней. В сентябре частота должна увеличиться – до одного рейса в неделю. Стоимость отдыха в Liberty Resort 4* в Монастире обойдется от 202 тыс. руб. за 9 ночей на двоих, в Cooee President (бывший Club President) 4* – от 213 тыс. руб. Авиабилеты можно приобрести и отдельно. Например, на 1 и 10 июля цена полета RT, если покупать через агрегатор, составит почти 78 тыс. руб. на человека вместе с багажом.

Напомним, граждане России могут находиться в Тунисе без визы не более 90 дней. Для въезда в страну необходимо иметь заграничный паспорт, действительный не менее 3 месяцев с даты окончания тура.