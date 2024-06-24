Туристам из Питера отменили подачу на испанский шенген по живой очереди

Визовый центр Испании в Санкт-Петербурге, к удивлению заявителей, с сегодняшнего дня изменил привычный формат приема документов на шенген. Пришедшие в офис с надеждой попасть на подачу документов по живой очереди увидели объявление, что такой прием клиентов временно приостановлен по техническим причинам.

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Вдвойне обидно это было для тех, кто встал в живую очередь накануне вечером. Да-да, в летний пик желающим получить шенген в отсутствие свободных слотов приходится так проводить вечер воскресенья.

На официальном сайте визового центра уведомлений об изменении режима работы нет. Наоборот, там по-прежнему предлагают прийти до 14 часов тем, кто не забронировал слот. Как удалось выяснить туристам неофициально в коридорах, живую очередь отменили из-за нехватки сотрудников. Другие источники уточняют, что всему виной больничные. Сроки ограничений не сообщаются.

Ближайшие свободные слоты в испанский ВЦ должны появиться на начало июля. Консульство этой страны рассматривает заявления достаточно оперативно. Бывают случаи выхода визы за пару недель после подачи.

Ранее TourDom.ru писал, что в визовом центре Испании возобновили мобильную биометрию.