Турецкий лоукостер задержал вылет в Анталью на 17 часов

Туристы столкнулись с последствиями сбоя в расписании рейсов турецкого лоукостера Ajet (AnadoluJet), который выполняет полеты в Россию под флагом Turkish Airlines. Вчера рейс TK 3955 Внуково – Анталья должен был состояться в 14:00, но несколько раз переносился и улетел только на следующее утро, в 07:09 24 июня. Таким образом, задержка составила 17 часов

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Как рассказали TourDom.ru в одном из московских турагентств, так как на табло вчера появилась информация об отмене вылета, некоторые туристы за свой счет приобрели билеты «Аэрофлота» и в Турции заселились в свой отель Nirvana Mediterranean по ваучеру туроператора. «Им вернут стоимость отмененного рейса? И второй вопрос: клиент потерял ночь проживания – ему вернут деньги?» – спрашивает турагент. Разбирательств можно было бы избежать, если бы туроператор своевременно сообщил о статусе рейса.

Получить комментарии на этот счет в его офисе оперативно не удалось – редакция отправила запрос. В течение дня, как добавили в турагентстве, от туроператора пришло сообщение «к возврату 286 евро», но без расшифровки этой суммы и пояснений, за что именно.

Эксперты, опрошенные редакцией TourDom.ru, в свою очередь считают, что если дело дойдет до суда, то перспективы получить компенсацию у туристов есть. Но с оговорками.

«С учетом того что фактически была изменена дата начала турпродукта, а ещё и была информация об отмене вылета (надеюсь, зафиксировали этот факт), то вполне обоснованны требования туристов и есть перспективы», – сказала нам Мария Чапиковская, юрист Альянса туристических агентств.



Руководитель компании «Юристы для турбизнеса “Байбородин и партнеры”» Александр Байбородин навал вопрос о компенсации стоимости билетов «Аэрофлота» «открытым», поскольку вылет все-таки состоялся, и туристы могли воспользоваться услугой. По его мнению, решение суда может зависеть от того, докажут ли туристы наличие информации об отмене рейса. Что касается возврата стоимости одной ночи в отеле, то туристы вправе потребовать возврата как компенсации за заказанную, но неоказанную услугу, при этом на исход разбирательства повлияет, смогут ли туристы доказать факт наличия нарушения своих прав, а туроператор – наличие технической неисправности или форс-мажора.

В телеграм-канале «Крыша ТурДома» турагенты пишут, что это уже не первый сбой за последнее время.

«21.06 должны были вылететь туристы ТК 3979 в 01:30 – сказали борт сломан. Ждут другой. Вылетели только в 19:20. И сегодня этот же рейс также не вылетел вовремя. Видимо, плохо починили».



Еще один пользователь обратил внимание, что 23 июня боинг Ajet, выполнявший рейс TK 3979, вернулся во Внуково по техническим причинам.

Как пишет канал Aviancident, экипаж доложил об отказе системы управления самолетом, но сигналы бедствия и срочности не объявлял.

«В 03:55 экипаж ВС уточнил характер проблемы с системой управления и доложил о невозможности триммировать стабилизатор, использовать автопилот и автомат тяги. Полет ВС осуществляется в ручном режиме, при посадке помощь не требуется, на аэродроме объявлен код "Синий". Посадка ВС во Внуково в 04:34 – благополучно», – сообщает подробности источник.



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«Некоторые пассажиры покинули самолет», – пишет подписчица «ТурДома».



При этом по информации Flightradar24, 23 июня боинг Ajet, вылетевший из Внуково рейсом TK 397, совершил посадку в другом столичном аэропорту, Остафьево, который используется главным образом деловой авиацией.

Еще один подписчик обратил внимание, что в аэропорту Антальи с 20 июня продолжается итальянская забастовка авиадиспетчеров, что повлияло на график работы воздушной гавани.