Посольства России и Украины объединили усилия в поиске нарушителей в Таиланде

В Таиланде решили всерьез взяться за нелегалов, предлагающих туристам сомнительного качества экскурсии. Причем для выявления подобных релокантов привлечены сотрудники нескольких посольств, в том числе России и Украины.

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Идея объединить усилия принадлежит комиссару тайской полиции генералу-лейтенанту Саксире Пхуекаму, сообщают местные СМИ. Накануне он провел совещание с некоторыми дипломатами, представляющими государства, откуда прибывает больше всего недобросовестных иностранцев. Релоканты, в свою очередь, предлагают услуги соотечественникам, приезжающим по линии туроператоров.

Многие «оверстейщики» зарабатывают на жизнь, организуя морские прогулки к островам близ курортов. При этом разрешения на работу, а также визы соответствующей категории они не имеют. Теневой бизнес не только наносит экономический ущерб местным гидам и туристическим агентствам, но и подвергает риску самих туристов, часто не соблюдая технику безопасности. Диппредставительства договорились содействовать друг другу в выявлении нарушителей.

Большинство «рабочих нелегалов» выявляется в курортных местах, таких как Паттайя и Пхукет. Некоторых из них удается найти, оштрафовать и даже арестовать, однако глобально на ситуацию это не влияет. Большинство путешественников, подвергшихся обману, являются гражданами России, Украины, а также Индии, Южной Кореи и Швейцарии.