Свердловчан обманули с поездкой в Таиланд на 700 тысяч рублей

Семья из Верхней Пышмы оплатила тур в Таиланд почти на 700 тысяч рублей, однако поездка не состоялась, и деньги им не вернули. Подробности истории URA.RU рассказал источник в туристической сфере.

«Семья из четырех человек обратилась в туристическую компанию "Любомира", где взялись организовать им путешествие на остров Пхукет на 11 ночей. Туристы передали директору обозначенную сумму — 682 500 рублей. Туроператором поездки должен был стать "Пегас", однако там деньги не получили, директор бронь не осуществила, и тур не состоялся», — рассказал собеседник агентства.



Директор «Любомиры» призналась сотрудникам уголовного розыска, что присвоила деньги клиентов и потратила на собственные нужды. Поездка должна была состояться еще в октябре—ноябре прошлого года, однако уголовное дело по статье «Мошенничество» возбуждено только в июне нынешнего. Сейчас подозреваемая находится под подпиской о невыезде. Ущерб, причиненный семье из Верхней Пышмы, пока не возмещен.