Азербайджан: какие существуют правила въезда, туры и какая пригодится карта

С июня в Азербайджане заработала российская карта «Мир». Туристы могут снимать манаты в АТМ банка ВТБ на территории страны, сообщил на Петербургском международном экономическом форуме замглавы МИД Михаил Галузин. Редакция обобщила информацию о правилах въезда в Азербайджан в 2024 году, стоимости авиаперелетов и туров.

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Правила въезда в Азербайджан

Россиянам не нужна виза в Азербайджан для пребывания до 90 дней. Для въезда достаточно предъявить действующий загранпаспорт. При этом туроператоры рекомендуют иметь документ со сроком действия более 3 месяцев от предполагаемой даты выезда, а также предупреждают, что детям с 14 лет нужен свой загранник.

Если туристы задерживаются в стране свыше 15 дней, то необходима регистрация по месту пребывания. Заявление-анкету в миграционную службу заполняют при регистрации в отеле или это делает собственник жилого помещения.

Также есть и таможенные ограничения – о правилах декларации мобильных телефонов и лимитах на личные вещи и ценности при въезде предупредили в российском МИД.

В 2020 году сухопутную границу Азербайджана закрыли из-за пандемии коронавируса – с тех пор запрет на ее пересечение продлевают ежеквартально. В последний раз ограничения установили до 1 июля 2024 года.

Прямые авиарейсы в Азербайджан

Между нашими странами установлено прямое авиасообщение. Российские и азербайджанские авиакомпании летают как между столицами, так и в полтора десятка российских регионов, а также в Гянджу и Ленкорань.

Для примера посмотрели на вылеты 4 августа и обратно 11-го на метапоисковике. Самые «дешевые» билеты в Баку из Москвы – за 40,5 тыс. руб. с условием, что сначала везет Red Wings, а обратно – «Уральские авиалинии». Тариф – с ручной кладью 5 кг туда и 10 кг при возвращении домой. А всего было полтора десятка авиарейсов от нескольких перевозчиков с диапазоном стоимости авиабилетов 41–55 тыс. руб. без багажа. Время в пути – около 3,5 часа. Если полететь через месяц, например 1 сентября и обратно через неделю, то минимальная цена до Баку из Москвы была 30,8 тыс. руб. по безбагажному тарифу.

На линии Санкт-Петербург – Баку туда-обратно 4–11 августа можно улететь авиакомпанией Azal за 58,4 тыс. руб. и плюс 5,6 тыс. руб. за багаж. А на даты 1–8 сентября стоимость была ниже на 17 тыс. руб.

Из Красноярска в столицу Азербайджана летит «ИрАэро» – кресло от 54,7 тыс. руб. с включенным багажом на 4–11 августа, а с рейсами на месяц позднее стоимость была на 7 тыс. руб. меньше.

В недельном расписании есть вылеты в азербайджанскую столицу из Екатеринбурга, Сочи, Уфы и других городов страны.

Туры в Азербайджан

Туры в Азербайджан из Москвы предлагают два десятка туроператоров. Россияне приезжают в страну ради познавательных экскурсий, отдыха на побережье Каспийского моря и лечения на курортах.

Поискали дешевые туры в Баку из Москвы в августе с размещением в популярных у туристов отелях. Бюджетный вариант – от 115 тыс. руб. с завтраками на неделю с 8 августа в Grand Hotel Europe Baku 5*. Поблизости от исторических кварталов в Hilton Baku 5* – от 198 тыс. руб. на двоих на 6 ночей без питания с заселением 9 августа.

Турпакеты в Баку на начало осени можно найти подешевле, в частности от 100 тыс. руб. на 2 человек на 6 дней с завтраками в отеле Badamdar Estates 5*с аквапарком. Вылет из Москвы 1 сентября.

Отдых на бальнеологических курортах Нафталана – от 165 тыс. руб. на двоих за 6 ночей на полном пансионе без лечения в Garabag Resort & Spa 5* с 6 августа. При поездке на месяц позднее поисковик предложил тур в курортный комплекс Gashalti Health Hotel Naftalan 5* за 114 тыс. руб. – также на 6 ночей на двоих с питанием FB и с отправлением из Москвы 4 сентября.

Карта «Мир» в Азербайджане

Российские карты UnionPay в Азербайджане могут пригодиться для безналичных расчетов в магазинах и ресторанах, если там есть POS-терминалы местного банка ABB, а росбанки – из не попавших под санкции. В банкоматах ABB также возможно получить наличные. С начала июня снятие азербайджанских манат стало доступно в АТМ банка ВТБ в Азербайджане.

Туристы обменивают рубли на местную валюту в обменниках и банках. В паблике отметили, что в ВТБ на конец мая обменный курс был не самый лучший – около 57 руб. за манат, что на 5 руб. больше официальной котировки Центробанка. И подсчитали, что выгоднее снимать деньги через карту «Мир» в АТМ или иметь наличные доллары.

Ранее «ТурДом» писал, что туроператоры сформировали экскурсионные программы в Баку и отдых на горнолыжных курортах Закавказья с перелетами на рейсах «Аэрофлота».