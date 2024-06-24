Эксперт рассказал, почему россияне стали меньше отдыхать в Турции

Среди россиян Турция стала не очень популярным направлением. В итоге отельеры начали снижать стоимость размещения, стремясь привлечь туристов из РФ. Однако цены — не единственный фактор, которым теперь руководствуются наши соотечественники. Об этом заявил президент Союза туристических агентств Сергей Голов в эфире Радио «Комсомольская правда».

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Эксперт отметил, что тенденция снижения стоимости отдыха в Турции действительно наметилась. Однако падение цен все еще не дотягивает до того уровня, который сейчас наблюдается в Арабских Эмиратах. Дело в том, что в стране фиксируется высокий уровень инфляции. Отельеры не могут себе позволить повально снижать цены.

Также сказывается на туротрасли и политическая обстановка. Если раньше, при раннем бронировании, скидки доходили до 30%, то теперь таких предложений практически нет. Вызвано это неопределенностью самих россиян.

«Нас приучали, я имею ввиду российских туристов, что сразу после Нового года, где-то в середине января, мы можем уже бронировать отели в Турции по очень выгодным ценам. Разница (при более позднем бронировании) доходила до 30 процентов. Сейчас такой глубины (скидок) нету по одной простой причине — люди боялись бронировать заранее, не зная, что будет завтра. Это немножко дестабилизировало рынок», — подчеркивает эксперт.



Пока туротрасль приходила в себя, предпочтения россиян уже успели поменяться. Россияне стали больше отдыхать на отечественных курортах.

Ранее «СП» писала, что в период летних отпусков в России начинают активизироваться аферисты, которые пытаются развести на деньги россиян.