Ещё его удивляет, что, несмотря на запрет, некоторые русские туристы заходят в кафе прямо с пляжа в «неподобающем виде». Например, одна женщина вышла из моря, села за столик, и на ней почти ничего не было — только две тонкие ниточки на груди и бёдрах.

Хозяйка пляжного кафе в Гоа, Алиса Жуану, также отмечает, что её поражает, что многие русские не знают английского языка. Есть люди с отличным английским, но их очень мало. Русские общаются на русском языке, как китайцы на китайском, и удивляются, что их не понимают.

Ещё Алису пугает пристрастие гостей из России к своей еде. Здесь многие рестораны предлагают русские блюда: борщ, окрошку, котлеты с картофельным пюре, селёдку под шубой — но это индийский вариант этих блюд, отметила она в разговоре с Aif.ru.

Аналогично Алиса содрогается от решительности русских женщин. Она рассказала, что одна из них приехала на пляж, вышла из тук-тука, и водитель, возвращая ей сдачу, как бы невзначай прикоснулся к её груди. Женщина сразу ударила его кулаком в нос, и у того пошла кровь. Жуану считает, что её подруга поступила правильно, что не стала терпеть такое поведение.

Врач из Ченная, Синджай Сингх, отмечает, что среди российских туристов есть проблемы с безалаберным поведением. Например, они не всегда следуют правилам гигиены: пьют воду из-под крана, не моют фрукты перед едой. Когда они попадают в больницу, у них часто нет страховки.

Однако в Индии уважают доброту русских туристов. Некоторые горничные рассказывают, что русские женщины приносят им лекарства для больных детей, оставляют шоколадки каждый день или дарят бижутерию. Они не рассматривают горничных как обслугу, а как подружек. Русские туристы очень весёлые и с большим сердцем, заключает горничная.

Ранее сообщалось, что власти Японии решили ограничить массовый туризм в своей стране, а в Узбекистан приехали 2,8 млн туристов в январе-мае.