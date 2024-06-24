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«Пробки и таможня»: Автобусные рейсы в Грузию не привлекут москвичей

Сергей Голов заявил НСН, что москвичи не захотят ехать полтора дня до Батуми, несмотря на дорогие авиабилеты в Грузию.

«Пробки и таможня»: автобусные рейсы в Грузию не привлекут москвичей
© nsn.fm

Автобусные рейсы в Батуми не будут пользоваться популярностью среди москвичей, так как это длительный и некомфортный с точки зрения туриста вариант путешествия, заявил НСН президент Союза туристических агентств Сергей Голов.

На московском автовокзале «Красногвардейский» открылось первое международное направление — в грузинский курорт Батуми, сообщается в Telegram-канале столичного Дептранса. Отмечается, что рейсы в Батуми будут совершаться один-два раза в неделю. Стоимость билета составит восемь тысяч рублей. Дорога займет полтора дня.

«Это сообщение будет востребовано не столько у туристов, сколько у людей, у которых в Грузии сейчас живут родственники, те же самые наши сбежавшие молодые люди. Это сделано для родственников, для друзей, для молодых людей больше, которым комфорт не так важен. Туризм все-таки здесь не в первую очередь. Полтора дня ехать на автобусе придется с учетом постоянных пробок на таможне, всего один пропускной пункт на границе будет работать. Я не думаю, что это будет перевалочным хабом для туристов», - объяснил Голов.

По его словам, автобусы не станут популярными у россиян, несмотря на то, что стоимость авиабилетов сегодня доходит до 70 тысяч рублей на одного человека.

«Цена на авиаперевозку в Грузию сегодня одна из самых дорогих среди стран СНГ. Но спасет ли автобус? Не уверен. Паромы в Грузию ходят, но не так часто, нельзя назвать это регулярным сообщением. Это в основном круизные паромы. Оптимальнее сегодня до Грузии все-таки самолетом, хоть стоимость билета туда и обратно доходит до 70 тысяч рублей на одного человека», - заключил он.

При этом вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин добавил, что у автобусных перевозок всегда есть свои потребители.

«Поездки в Грузию очень популярны, авиационный транспорт получается дороже. У автобусных перевозок всегда есть свои потребители. Это более частные поездки. Не надо забывать, что в Грузию многие путешествуют и на личном автотранспорте, в этой ситуации кто-то будет выбирать именно автобусное сообщение», - сказал он НСН.

Ранее грузинская партия «Солидарность во имя мира» попросила российского лидера Владимира Путина отменить визовый режим между двумя странами, передает «Радиоточка НСН».

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