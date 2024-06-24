Испанское издание El Pais сообщает, что власти Японии намерены ввести ограничения на прибывающих в страну туристов. Отмечается, что по сравнению с 2023 годом число туристов, посетивших страну, за год увеличилось в 8 раз: с 3 млн человек до 25 млн. А к концу года их будет уже 33 млн, что станет рекордным показателем с 2019 года.

Власти Токио сообщили, что в одном из районов города уже ограничили ночные развлечения, так как они своим шумом мешали местным жителям. В некоторых префектурах Окинавы туристы должны заплатить въездной налог, посещение горы Фудзи сделали платным.

Кроме того, из-за рекордного притока туристов многие компании в сфере транспорта и торговли обанкротились, столкнувшись с дефицитом кадров.

Ранее отмечалось, что все больше жителей Ямала предпочитают отдых в Китае турам в Египет.

Стало известно, что в среднем на сувениры россияне во время путешествий тратят около 5000 рублей.