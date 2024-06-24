Финляндия разрешила движение по Сайменскому каналу прогулочным судам

Финляндия разрешила прогулочным судам движение по пограничному с Россией Сайменскому каналу. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на местное министерство транспорта и коммуникаций.

© Globallookpress.com

Уточняется, что судоходное движение откроется с 24 июня и продлится до 31 декабря. В середине апреля Финляндия приняла решение его ограничить, чтобы предотвратить нелегальную миграцию морским путем.

Ранее сообщалось, что Финляндия захотела ввести жесткие меры, чтобы сдержать поток мигрантов из России в Европу. В частности, власти страны рассматривают возможность привлечь тысячи солдат для охраны границы.