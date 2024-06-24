Отдых на Сумбе: как добраться и чем заняться на сельском острове Индонезии

Путешествие на индонезийский остров Сумба — точно путешествие в стиле «измени свою жизнь». Только представьте: затерянный остров, забытый временем, с нетронутыми пляжами и густыми джунглями — всего в часе полета от Бали, но кажется, что в другом мире.

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Сумба выглядит как сельский остров — практически без движения, туристов и экскурсий, зато с дикой (во всех смыслах) природной красотой.

Жители разделены на кланы, каждый из которых говорит на своем уникальном диалекте. Они живут в традиционных хижинах и исповедуют марапу — религию, распространенную только на Сумбе, основанную на поклонении предкам, жертвоприношении животных во время похорон, захоронениях в гробницах и шаманских церемониальных обрядах.

Удивительно, что Сумбе удалось сохранить свою культуру и не допустить на острове скопления людей, несмотря на давление туризма, испытываемое в других частях Индонезии. В течение последнего столетия посещения Сумбы носили антропологический или научный характер. С начала 21 века туризм на острове вращался вокруг единственного роскошно обставленного объекта недвижимости — отеля «Нихи Сумба».

Но за последний год вдоль побережья Сумбы появилось несколько новых курортов. Учитывая слухи о том, что такие сети отелей, как Four Seasons и Alila, планируют развиваться на Сумбе, нет сомнений, что остров станет следующим крупным направлением для путешествий в Индонезии.

Как добраться?

Единственный способ посетить Сумбу — лететь через Бали.

Где остановиться?

Нихи Сумба

Нихи Сумба, пожалуй, больше всего впечатляет тем, чего здесь нет: отель устоял перед соблазном крупного строительства, предоставив гостям уединение в виллах, расположенных среди тропической дикой природы с видом на море. Самая большая роскошь здесь — у вас есть пляж длиной два с половиной километра, и вы можете понаблюдать за сумбанскими детьми, моющими своих буйволов, прогуливающейся парой или кем-то, скачущим галопом на лошади по пляжу...

Кап Карозо

За последние несколько лет на острове появились новые отели, предлагающие со вкусом подобранный дизайн и безлюдные пляжи для путешественников, уставших от загруженности Бали. Выдающийся новичок — Кап Карозо — современный пляжный курорт на солнечном побережье, открытый в 2023 году.

Чем заняться?

Учитывая неразвитость туристического сектора Сумбы, здесь нет крупных достопримечательностей или ресторанов. Отели могут организовать экскурсии на свежем воздухе — поездки на электровелосипедах, катание на лошадях, походы к водопаду, купание в лагуне Уикури или экскурсии по традиционным деревням. Посещение многовековых сумбанских деревень — лучший и наиболее уважительный способ познакомиться с нетронутой культурой острова, дающий возможность пообщаться с местными жителями.

Чтобы оставить остров немного лучше, чем по прибытии, посетители могут стать волонтерами и пожертвовать в Фонд Сумба, превратив поездку в альтруистический отпуск. Миссия Фонда — в поддержке жителей Сумбы: борьба с недоеданием, обеспечение деревень питьевой водой, искоренение малярии и обучение местных жителей профессиональным навыкам.