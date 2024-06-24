Турист рассказал о жизни в США: «Ощущения тревоги и неуверенности»

Турист из России рассказал о плюсах и минусах жизни в США. Об этом он написал в своем блоге.

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«Мы любим гулять пешком и исследовать новые места, но здесь это оказалось не такой уж хорошей идеей. В каждом районе, куда мы заходили, нас сопровождали ощущения тревоги и неуверенности», – рассказал блогер о путешествии по Лос-Анджелесу.



Россиянин был очень удивлен инфраструктурой. Он отметил, что заброшенные и разрушенные дома, грязь на улицах и обилие граффити являются для Штатов обычными вещами.

В домах и квартирах, где останавливался турист, были проблемы с сантехникой и ремонтом. В округе встречалось множество бездомных и наркоманов. Блогер подчеркнул, что в США множество культур и традиций из-за наплыва мигрантов. Однако эта ситуация также влияет на социальную напряженность в обществе.

Напомним, Турция может потерять российских туристов из-за роста цен на отдых. Об этом заявил турецкий экономический обозреватель, главный редактор сайта экономических новостей tclira.com Тайлан Беюкшахин.