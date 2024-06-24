Стало известно, что туристы забирают с собой из отелей

Более половины россиян (52 процента) ничего не забирали с собой из отеля после окончания отдыха. Это следует из опроса, проведенного kp.ru.

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При этом 36 процентов опрошенных уносили с собой средства гигиены, 13 процентов — тапочки, 12 процентов — ручки, блокноты, карандаши и швейный набор. Кроме того, один процент респондентов признался в том, что забирал из отеля туалетную бумагу, халат, полотенце или постельное белье.

Управляющий партнер, адвокат агентства «Некрасов, Рудоманов и партнеры» Андрей Некрасов напомнил, что существует список вещей, которые запрещены к выносу из отеля. К ним относятся халаты, постельное белье, подушки, одеяла, пледы, посуда, чайник, вешалки, книги и картины и другие предметы, которые не относятся к одноразовому применению, передает издание.

Россиянам следует быть осторожными при планировании отдыха, так как мошенники создают фальшивые веб-сайты для продажи билетов и бронирования отелей. Об этом сообщил вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян.