Турецкие отельеры боятся потерять русских туристов

Турция может потерять российских туристов из-за роста цен на отдых. Об этом заявил турецкий экономический обозреватель, главный редактор сайта экономических новостей tclira.com Тайлан Беюкшахин.

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«В рамках борьбы с инфляцией в Турции нежелательно повышение валютных курсов. Поскольку инфляция увеличивается с ростом валютных курсов, проводится такая политика», – отметил эксперт.



По словам Беюкшахина, компании, чьи затраты на турецкую лиру растут, устанавливают высокие цены. Ранее туристы могли потратить на путевку 1,5–2 тысячи евро, но сейчас цены выросли до 3 тысяч. Из-за этого россияне и европейцы выбирают другие страны.

Эксперт добавил, что туризм приносит Турции не менее 50 миллиардов долларов в год. Чтобы сохранить показатели, необходимо повышать обменные курсы, но власти пока на это не идут, передают РИА «Новости».

Напомним, санкции, введенные против Мосбиржи, скажутся на стоимости путевок за границу. Но повышение будет незначительным – всего 2–3 %, заверили в АТОР.