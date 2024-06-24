Побывавшая в Европе туристка описала поездку фразой «в России в разы лучше»

Тревел-блогерша побывала в некоторых странах Европы и описала поездку фразой «в России в разы лучше». Своим опытом она поделилась в личном блоге под названием «Лайк Трэвел Путешествия» на платформе «Дзен».

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По словам автора публикации, речь идет о конкретных сферах жизни, которые в России развиты гораздо лучше. В качестве примера она привела медицину. Блогерша заметила, что в Европе нет бесплатных полисов для граждан, а лечение в частных клиниках обходится очень дорого.

«В отличие от Европы, в России у каждого гражданина есть полис ОМС, по которому он может обратиться в городскую поликлинику по месту прописки совершенно бесплатно, даже если он, например, безработный, и пройти полное обследование», — объяснила она.



Кроме того, отметила путешественница, в России низкие налоги и современные развитые банки с приложениями, через которые можно решить любой вопрос.

«Еще один пункт, который в России в разы лучше, чем в Европе, — это поддержка молодых семей», — заключила блогерша.



Ранее эта же тревел-блогерша назвала непозволительные для мужчин в Узбекистане вещи. В частности, она заметила, что в этой стране не принято, чтобы мужчина общался с женщиной, у которой есть муж.