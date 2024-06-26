Россиянка описала поездку в США фразой «бомжи чувствуют себя как короли»

Российская тревел-блогерша Марина Ершова побывала в США и пожаловалась на надменных бомжей, которые «многое могут себе позволить». Своими впечатлениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

© Ron Adar / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Автор публикации рассказала, что после того как она сфотографировала бездомную женщину, которая заняла своими вещами всю автобусную остановку, за ней погнался возмущенный темнокожий мужчина. По словам Ершовой, он упрекал ее в некультурном поведении и начал в упор снимать ее на видео.

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«Поэтому бомжи тут чувствуют себя как короли. Их кормят, одевают, дарят вещи и вот так за них заступаются, сочувствуя уличным жителям. И такое не может нравиться нормальному человеку. Жить в том месте, где боишься выйти на улицу, — это ненормально!» — такими фразами описала свои эмоции от поездки в Соединенные Штаты путешественница.



Кроме того, россиянка отметила, что американцы совершенно не обращают внимания на свой внешний вид.

«Большинство жителей страны выглядят очень неряшливо, одеваются в растянутые треники, выцветшие футболки и дырявые кроссовки, ходят босиком <…> Некоторые вообще не утруждают себя даже элементарным расчесыванием волос», — возмутилась блогерша.



Ершова также удивилась отношению жителей США к дружбе.

«В Америке не принято делиться наболевшим с друзьями, а сама дружба тут редко длится всю жизнь. Так, друзья по колледжу благополучно забываются с выходом на работу, а близкие из родного города сменяются другими лицами, живущими по соседству», — пояснила она.



Ранее эта же тревел-блогерша назвала США страной запретов. Она обратила внимание, что там, например, запрещены многие продукты, которые очень популярны в других государствах.