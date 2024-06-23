Власти Египта накажут турагентства за "мошенничество" с хаджем

По данным саудовских властей, в этом году Мекку посетили более 1,8 миллиона человек, из них 1,6 миллиона приехали из-за границы. Мусульмане, желающие совершить паломничество, не побоялись изнуряющей жары. Временами столбики термометра превышали отметку 51 градус Цельсия. От жары во время хаджа погибли более 1100 человек. На фоне такого числа погибших власти Египта начали разбираться, как было организовано паломничество. Выяснилось, что из более чем тысячи смертельных случаев на долю египтян пришлось 658 смертей, 630 погибших оказались незарегистрированными паломниками.

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Премьер Египта Мустафа Мадбули распорядился лишить лицензии 16 туркомпаний, причастных к организации поездок в Саудовскую Аравию, а их руководителей привлечь к уголовной ответственности за незаконное содействие паломникам, поехавшим в Мекку. Семьям погибших он обещал выплатить компенсации за счет штрафов с туроператоров-мошенников.

Дело в том, что разрешения на хадж выдаются странам по системе квот и распределяются среди частных лиц через лотерею. Высокая стоимость (в среднем 5 тысяч долларов) побуждает многих верующих обходить сложные процедуры, несмотря на риск ареста или депортации, если их поймают саудовские правоохранители. В результате многие египтяне на свой страх и риск, чтобы сэкономить, отправляются в Мекку по туристическим визам, которые не позволяют въезжать в священный город. В последние годы паломничество, проходящее в основном на открытом воздухе, выпадает на знойное саудовское лето. В ближайшие несколько лет ситуация в корне не изменится: ведь даже весной температура воздуха в Мекке не опускается ниже 30 градусов Цельсия.