Павел Дуров назвал Киргизию скрытой жемчужиной Центральной Азии

Павел Дуров, основатель мессенджера Telegram, побывал в Киргизии и поделился впечатлениями о своем визите. Пост с отзывом о стране бизнесмен опубликовал в своем англоязычном Telegram-канале.

© Газета.Ru

Дуров назвал эту страну «настоящей скрытой жемчужиной Центральной Азии» и отметил, что ему понравились местные жители и природа. Погода была отличной, а количество комаров минимальным, что позволило Павлу Дурову и его команде много ходить пешком и кататься на лошадях в горах и вокруг озера Иссык-Куль.

По словам Дурова, Киргизия развивается очень быстро и создает важную инфраструктуру по всей стране. Он также сообщил, что более половины населения Киргизии ежемесячно используют Telegram, а за последние четыре месяца популярность мессенджера в этой стране выросла на 30%.

Во время своего визита Дуров встретился с местными телекоммуникационными гигантами, чтобы обсудить возможности улучшения работы Telegram для киргизских пользователей.

Павел Дуров выразил благодарность Киргизии за гостеприимство и заявил, что планирует вернуться в эту страну в ближайшее время. Он также отметил, что его впечатления от поездки вдохновят его на новые путешествия по Центральной Азии.