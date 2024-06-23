Туристы стали чаще приезжать в Узбекистан в 2024 году

Туристы стали чаще приезжать в Узбекистанв 2024 году. Турпоток за последние пять месяцев вырос почти на 10% и превысил 2,8 млн человек в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Данные привело Агентство статистики республики.

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Число иностранцев, которые приезжали в страну с туристическими целями, выросло на 248,2 тыс. человек (на 9,6%). В январе-мае в Узбекистан чаще приезжали жители Кыргызстана и Таджикистана. Оттуда приехали 1,745 млн человек за пять месяцев текущего года.

В январе-мае в республику въехали:

Таджикистан – 871,5 тыс. человек; Кыргызстан – 857 тыс. человек; Казахстан – 498,2 тыс. человек; Россия – 289,6 тыс. человек.

Ранее писали, что этим летом россияне проведут отпуск в Азербайджане и Узбекистане. На Узбекистан приходится 18,7% бронирований, на втором месте Азербайджан с 14,7%, а на Киргизию - 9,4% билетов. Также популярностью пользуется отдых в Казахстане и Белоруссии.

Кстати, Узбекистан активно развивает свою экономику ради туризма.