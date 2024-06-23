Египет захотел создать конкуренцию летней Турции в борьбе за туристов

В стране обустраивают новые курортные зоны на северном побережье, где более мягкий климат в сравнении с курортами на Красном море.

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У российских туристов больше нет возможности покупать дешевые туры в Египет, заранее соглашаясь с изношенностью отеля и низким сервисом. Об этом РИА Новости рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Тарас Кобищанов.

Еще не забылось то время, когда россияне платили до 100 тысяч рублей за стандартную путевку на египетский курорт. Однако ослабление рубля, увеличение транспортных расходов из-за вынужденного облета ряда территорий способствовали росту стоимости путевок. Сегодня тур с выбором нормального отеля в Египте стоит не менее 200-250 тысяч рублей, отметил вице-президент АТОР.

По словам Кобищанова, такая тенденция привела к тому, что туры к Красному морю стали недоступны для большинства россиян. А те же, кто способен выложить такую сумму за отдых в Египте, остаются «разочарованы и обескуражены» уровнем сервиса в отелях.

Но египтяне намеренны улучшить сервис. В частности, Кобищанов рассказал об активном строительстве новых курортных зон на северном побережье - Аль-Аламейн, Марса-Алам, где более мягкий климат в сравнении с курортами на Красном море.

Проект, которым сейчас занимаются в Египте, позволит открыть соответствующие современным стандартам отели брендовых гостиничных цепочек. Эта курортная зона должна стать туристическим «бестселлером» на ближайшие годы и, возможно даже, создать конкуренцию летней Турции.

Ранее вице-президент АТОР Тарас Кобищанов раскрыл стоимость путевок в Турцию в июле.