Россия вошла в число лидеров по туристическому потоку на Кубу

Россия в 2024 году вошла в пятерку стран по наибольшему числу туристов, выбравших для отдыха Кубу. Об этом сообщило Национальное управление статистики и информации островного государства.

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С января по май текущего года Кубу посетили почти 1,2 миллиона иностранных туристов. Из них более 70 тысяч - россияне.

Лидером по турпотоку на Кубу стала Канада - 540 тысяч человек. 102 тысячи туристов прибыли из США, 33 тысячи - из Великобритании.

В 2023 году Кубу посетили 185 тысяч россиян, отмечает «Радиоточка НСН».