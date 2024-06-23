В АТОР рассказали, можно ли сейчас бюджетно отдохнуть в Европе

Отдых в Европе в настоящее время уже не доступен жителям России в рамках бюджетного туризма, заявил РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), гендиректор туроператора «Русский Экспресс» Тарас Кобищанов. Однако он отметил, что поток индивидуальных путешественников из страны туда довольно большой. Особенно туристы любят посещать Италию, Францию и Испанию благодаря некоторой лояльности при выдаче виз.

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"Для бюджетных туристов Европа уже недоступна, каких-то возможностей туда добраться на собственном автотранспорте не существует. Что касается перелетов, то они возможны только со стыковкой. У туроператоров есть блок-чартерные программы с авиакомпанией Jazeera Airways в Ларнаку (Кипр), в Тиват (Черногория) и, пожалуй, это все. Остальное — это уже индивидуальные программы", — сказал Кобищанов.



Эксперт подчеркнул, что сейчас затруднительно долететь и до некогда популярного у туристов из России Кипра, это можно сделать в основном только рейсами Jazeera Airways с пересадкой. По словам Кобищанова, поток путешествующих на Кипр исчисляется тысячами туристов, а не десятками-сотнями тысяч, как это было до пандемии коронавируса. Специалист не ожидает, что в следующем году европейский отдых станет доступнее.

Ранее руководитель турфирмы тревел-блогер Наталия Ансталь заявила, что из заграничных направлений можно относительно дешево отдохнуть в июле в Египте. По ее словам, цены там ниже, чем в Турции. В Сочи, несмотря на популярность курорта, тоже можно найти довольно недорогое жилье, добавила она. Также в список можно включить Анапу и Калининград.