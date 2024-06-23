В АТОР назвали стоимость путевки в Турцию в июле на двоих

Россияне заплатят от 135 тысяч до 160 тысяч рублей за десять дней в четырёхзвёздочном отеле в Турции Об этом рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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Желающие отдохнуть в пятизвёздочном отеле выложат от 315 до 350 тысяч рублей, приводит данные АТОР РИА Новости.

«В августе более существенный рост цен по сравнению с июлем в основном наблюдается в бюджетном и среднем сегментах», — цитирует издание гендиректора туроператора «Русский Экспресс» Тараса Кобищанова.



Ранее планирующих отдых в Турции россиян предупредили об аномальной погоде. По мнению местных синоптиков, в июле и августе ожидается сорокаградусная жара.