Как сказался низкий спрос на туры в Турцию на отельерах

Низкий спрос на туры в Турцию в июле заставил отельеров снизить цены. Об этом сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), гендиректор туроператора «Русский Экспресс» Тарас Кобищанов, чьи слова приводит РИА Новости.

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«Часть отелей в Турции с начала контрактования (в конце прошлого года) серьезно повысила цены на июль-август. В результате июнь они распродали отлично, а июльский спрос провалился», — пояснил он.



По словам Кобищанова, сейчас отельеры Турции пытаются спасти свои продажи и снижают июльские цены, что является нонсенсом.

На вопрос, почему цены на туры в Турцию все равно остаются для россиян высокими, вице президент АТОР пояснил, что это связано с повысившимся по сравнению с прошлым годом курсом рубля к доллару.

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