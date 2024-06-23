На Кубе за первые 5 месяцев 2024 года побывали более 70,6 тыс. россиян

Свыше 70,6 тыс. россиян побывали на Кубе за первые 5 месяцев 2024 года. Такие данные приводятся в ежемесячном докладе кубинского Национального офиса статистики и информации (ONEI) под названием "Прибытие иностранных путешественников и посетителей". Россия занимает в списке ONEI четвертое место по числу визитеров.

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В докладе офиса сообщается, что за период с января по конец мая в республике побывали 1 174 888 иностранных гостей, что на 39 954 человека больше, чем в 2023 году.

На первом месте по количеству посетителей - Канада (541 871 человек), на втором - гости из числа кубинцев, проживающих за рубежом (129 714), на третьем - США (102 767), на четвертом месте в этом списке Россия. За период с января по май 2024 года Кубу посетили 70 668 гостей из РФ, за тот же период 2023 года показатель составил 67 621, сообщает ведомство. На пятом месте Великобритания (33 351).

Как отмечает ONEI, статус "иностранного посетителя подразумевает гостя, который посещает страну отлично от того, у кого здесь есть постоянное место жительства, на период не больше одного года и основная цель здесь которого - проведение досуга, отдых, бизнес или другой личный мотив, и это не подразумевает проведение деятельности с целью получения вознаграждения в стране посещения".

ONEI является государственной структурой, находящейся в подчинении Совета министров Кубы.