Туристов перестали пускать на остров Капри в Италии

С утра субботы, 22 июня, на итальянский остров Капри в курортный сезон перестали пускать туристов. Из-за проблем с водоснабжением и выхода из строя водопровода отдыхающие не могут получить основные услуги. Соответствующее решение принял мэр острова Паоло Фалько.

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Сейчас попасть на остров могут только туристы, у которых есть бронь в отелях, имеющих «достаточные водные ресурсы, чтобы гарантировать гостеприимство», и жители Капри. До него можно добраться на пароме. При покупке билета на него в кассе нужно предъявить бронь в отеле. В результате этого в портах, откуда отправляются паромы на Капри, начали образовываться очереди.

— Без поставок, подчеркивает Фалько, невозможно гарантировать основные услуги, учитывая «тысячи людей», которые приезжают на остров каждый день во время туристического сезона, — передает издание ANSA.



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