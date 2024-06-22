Сосо Павлиашвили: «В Грузии люди уничтожены политикой, разрушены морально. Предстоят тяжелейшие времена. Футбол – единственная отдушина, которая всю страну объединяет»

В Грузии люди уничтожены политикой, они разрушены морально. Сейчас футбол – это единственная отдушина, которая всю Грузию объединяет, независимо от веры, национальности, положения. Вся Грузия объединена.

Хочу, чтобы эта атмосфера продолжилась и после чемпионата Европы. Несмотря на то, что Грузии предстоят тяжелейшие времена, когда будут выборы. Мудрость единения всегда должна быть не только в Грузии, но и в каждой стране», – сказал музыкант.

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