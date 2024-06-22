$87.96+2.5494.26+2.81
Почта

Сосо Павлиашвили: «В Грузии люди уничтожены политикой, разрушены морально. Предстоят тяжелейшие времена. Футбол – единственная отдушина, которая всю страну объединяет»

В Грузии люди уничтожены политикой, они разрушены морально. Сейчас футбол – это единственная отдушина, которая всю Грузию объединяет, независимо от веры, национальности, положения. Вся Грузия объединена.

Сосо Павлиашвили: «В Грузии люди уничтожены политикой, разрушены морально. Предстоят тяжелейшие времена. Футбол – единственная отдушина, которая всю страну объединяет»
© Sports.ru

Хочу, чтобы эта атмосфера продолжилась и после чемпионата Европы. Несмотря на то, что Грузии предстоят тяжелейшие времена, когда будут выборы. Мудрость единения всегда должна быть не только в Грузии, но и в каждой стране», – сказал музыкант.

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

Отдых за границей
Жозеп Боррель
ЕС