В Турции воздушный шар с двумя десятками туристов застрял между скал

Трагедией едва не закончился полет на воздушном шаре для двух десятков туристов. ЧП случилось в субботу утром в турецкой провинции Каппадокия, где прогулки на шарах очень популярны.

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По информации издания Haber, путешествие началось в 05:20 возле скального города Чавушин. Шар без происшествий долетел до Долины любви, которая находится возле города Гёреме, и здесь попал под мощный поток встречного ветра – его стало сносить на скалы. Пилот Джанер Азун не растерялся и принял решение совершить вынужденную посадку. В итоге шар застрял между так называемыми дымовыми трубами фей. К месту прибыли представители аварийных служб, полиции и медики, туристы были эвакуированы.

«Так получилось, что мы совершили аварийную посадку. Никто из наших гостей не пострадал. Все уже разъехались по своим отелям и продолжают свой отдых», – сказал журналистам Джанер Азун. А одна из туристок – гражданка Португалии Роза Силва Мескита – отметила, что пилот действовал очень профессионально: «Во время полета он вселял в нас уверенность. В итоге все закончилось благополучно».



В середине июня мы писали о том, что туристы застряли на канатной дороге «Кавказский экспресс», которая находится на курорте «Роза Хутор» в Сочи. Из застрявших кабинок пассажиров эвакуировали в течение часа. Позднее туристы, обратившиеся в информационный центр, рассказали, что им обещали вернуть часть денег за неудачную поездку.