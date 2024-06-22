Российские туристы стали чаще ездить в Китай, чем в Египет

С января по май число путешественников из РФ в КНР увеличилось более чем на четверть. Такую информацию приводят аналитики Yota на основе обезличенных данных роуминга абонентов.

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По-прежнему на вершине топа зарубежных предпочтений — Турция. За пять месяцев количество поездок в эту страну выросло еще на 40% по сравнению с прошлым годом. На втором — Казахстан, интерес к которому уменьшился на 25%, и на третьем месте Белоруссия (+10%).

Далее в списке следуют ОАЭ, здесь отмечается снижение на 6%. И пятерку лидеров теперь замыкает Китай (+26%), потеснивший Египет (-49%) и Таиланд (-62%).

Комментирует пиар-директор туркомпании «Русский экспресс» Анна Филатовская:

— Вообще, сравнивать Китай с Египтом [странно]. Может быть, скорее с другими странами Азии сравнивать было бы более корректно, потому что все-таки здесь и фактор дальности перелета, и насыщенность экскурсионных программ, потому что в Египет все-таки наши соотечественники преимущественно отправляются на отдых на море. В Китае, конечно, отдых на море тоже есть, но это и экскурсионные программы разнообразнейшие, в том числе оздоровительные. И надо отметить наличие огромного количества вариантов вполне доступной перевозки. Что касается популярности, то да, последние год-полтора бьет все рекорды, люди едут и с туристическими целями, и с рабочими целями, многие совмещают, комбинируют, то есть продлевают, допустим, свои какие-то рабочие поездки, добавляют к ним дни отпуска и остаются. И у нас на Дальнем Востоке есть области, где просто люди ведут дела с Китаем, и это все не туризм, и это все считается как пересечение границы, то есть этих людей могут посчитать как туристов.



— Какие самые популярные направления туризма в Китай?

— Если мы говорим про пляжный отдых, то это традиционно остров Хайнань. [Популярен], в принципе, материковый Китай. Конечно, это Пекин, Шанхай. Кто отправляется в Китай не в первый раз, тот выбирает национальные парки, там очень красивые маршруты. Страна очень большая, она может предложить много всего.



В Китай в туристических целях едет пока мало россиян. Кроме деловых поездок, много приграничных автобусных так называемых шопинг-туров. А в Египет едут только туристы. И в основном на пляжи Красного моря. Бизнесмены туда не едут. Поэтому сравнивать эти направления некорректно, говорит вице-президент Альянса туристических агентств, гендиректор туристической сети «Розовый слон» Алексан Мкртчян:

Алексан Мкртчян член президиума Альянса туристических агентств, генеральный директор турсети «Розовый слон» «Бизнесменов российских в Египте меньше 10%. Туристов в Китае тоже примерно меньше 10%, тех, кто едет именно Китай посмотреть. В основном люди едут на переговоры, параллельный импорт, то есть люди едут с этой целью в Китай и плюс закупают запчасти, одежду, обувь, даже товары народного потребления — это приграничная торговля. Россияне ждут от Китая двух вещей. Первое: настоящий безвиз, а не вот тот фейковый, который сейчас есть, якобы он есть, а на самом деле, когда начинаешь смотреть, он групповой. То есть нужно ехать, чтобы минимум пять человек ехали по одному маршруту с одними билетами на один и тот же рейс, нельзя, например, как обычно в Турции делается, мама с ребенком приехала на месяц, а папа приезжает на выходные к ним из Москвы, такой турист должен каждый раз получать визу. И второе: России нужны, конечно, рейсы на Хайнань, а у нас сейчас есть только из Москвы, летает только одна авиакомпания, а нам нужны рейсы примерно из 10-15 городов-миллионников, тогда мы увидим по-настоящему туристов. Средний тур в Китай на десять дней включает несколько городов, как правило это Пекин с посещением Великой Китайской стены, Шанхай, в каких-то турах еще едут в Сиань посмотреть терракотовую армию китайских императоров. Все это вместе с перелетами стоит примерно 250 тысяч рублей на человека, то есть вдвоем поехать — полмиллиона с проживанием в отелях либо хорошей «четверки», либо скромной «пятерки». Китай — холодная страна, и, кроме Хайнаня, куда нет сейчас массового туризма, там нет ни одного по-настоящему теплого места зимой, где можно искупаться в море, а россиянам это нужно. Так как Китай далеко находится от европейской части России, никаких шансов у него не то что с Турцией побороться, это вообще нереально, даже с Египтом побороться, даже с Арабскими Эмиратами побороться на равных у Китая нет. В Египте можно купаться и зимой. Даже после того как Китай откроет Хайнань массово, будет приходиться примерно на пять самолетов в Египет один рейс в Китай. Зачем жителю европейской части России лететь девять часов из Москвы в Шанхай, когда можно лететь четыре часа в тот же Шарм-эль-Шейх. Зимой есть такой сильный конкурент, как Таиланд, а в Таиланде гарантированно плюс 32-33, а вода плюс 26-28. Понятно, что, если брать именно пляжную программу, то Таиланд положит Китай, что называется, на обе лопатки».

Кроме того, согласно исследованию Yota, у россиян в семь раз выросла популярность Мальдив, в шесть — Маврикия, почти в два с половиной раза Японии и в полтора раза Марокко.

В Европу россияне стали ездить реже (-11%). Исключением стали поездки во Францию, их число выросло почти на 40%, а также в Италию (+19%) и Испанию (+14%). Эксперты объясняют это более лояльным отношением при выдаче шенгенских виз у этих стран.