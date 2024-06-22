ЕС запретит авиакомпаниям перевозить россиян. Как это будет работать

Евросоюз готовит уже 14-й пакет санкций против России, и в черновик уже включили перевозки сжиженного газа и даже певицу Полину Гагарину. Помимо этого запретить решили и перелёты россиян. Российским авиакомпаниям и до этого не разрешали влетать в небо над странами ЕС, но сейчас гайки закрутили сильнее.

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Что придумали в ЕС

По данным издания EUObserver, в 14-й пакет санкций Евросоюза войдёт в том числе запрет на российские перелёты. Российским авиакомпаниям и до этого нельзя было посягать на воздушное пространство ЕС, но можно было найти лазейку, например, арендовать самолёт у иностранной компании.

Теперь же запрещены любые перелёты, за организацию которых отвечает Россия, то есть выбирает место назначения, взлёта и посадки, сообщил RTVI.

Кого это может коснуться?

Как заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по международному туризму Артур Мурадян, новые санкции ударят по частным джетам и чартерным рейсам том-менеджеров и дипломатов. Однако и то не факт — на деле будет очень сложно следить за соблюдением этих санкций.

А всё потому что у многих таких клиентов есть паспорт другого государства, и в этом случае можно оформлять самолёт именно на него. Или всегда можно взять с собой пассажира — гражданина другого государства — и оформить рейс на его имя.

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