Почему отдых в ОАЭ стал дешевле Турции

Причиной повышения цен на отдых в Турции стал рост зарплат и цен, в частности, на электроэнергию и прочие расходы отелей. В результате путевки в эту европейскую страну стали стоить дороже, чем в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), объяснил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), гендиректор туроператора «Русский Экспресс» Тарас Кобищанов, передает РИА Новости.

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«Есть несколько стран, которые активно вкладываются в индустрию отдыха. Это очень дальновидно, потому что от десятилетия к десятилетию человечество путешествует все больше. В Эмиратах нет такого комплекса внутренних проблем, как в Турции, и это позволяет им активно развиваться», — рассказал эксперт.



По словам Кобищанова, развитие турецкой индустрии гостиничного сервиса замедлилось в сравнении с тем, что было семь — десять лет назад. В стране проблемы с кредитованием для бизнеса: Центробанк предлагает ставку рефинансирования 45% годовых.

«Нецелесообразно брать деньги у банка под 50–60% и строить гостиницу, которая не окупится», — подчеркнул вице-президент АТОР.



Кроме того, в Турции происходит активное повышение заработных плат, стоимости электроэнергии и других расходов, которые несут отели.

«В принципе по итогам сезона, возможно, какие-то турецкие отели будут выставлены на продажу, если они обременены предыдущими кредитами либо просто не справятся с текущими сложностями», — добавил Кобищанов.



Развитию туризма в ОАЭ способствует более стабильная экономика и не такой большой уровень инфляции, как в Турции, кроме того, в арабской стране сохраняются более выгодные условия кредитования. Рабочая сила стоит дешевле, поскольку многие специалисты сферы туризма приезжают работать из-за границы, расходы на электроэнергию также значительно ниже. Поэтому развитие гостиничной индустрии в ОАЭ более рентабельно.

«Помимо этого, ОАЭ добились более длинного сезона, чем в Турции… Если несколько лет назад летом в Эмираты из наших широт более активно летели европейцы, то сейчас в это время ОАЭ стали достаточно популярными и у россиян. Летом туда едут целыми семьями. Конечно, основная причина — цены, потому что получить сервис и отдых такого высокого уровня за умеренные деньги возможно только летом», — отметил эксперт.



Помимо этого, Эмираты стараются и вне сезона стимулировать приток туристов в свою страну, в итоге это направление остается актуальным практически круглый год, в то время как в Турции не в сезон многие отели просто закрываются и бизнес продолжает нести расходы на их содержание в отсутствие прибыли.

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