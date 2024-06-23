На Хайнане аэропорт Боао начал обслуживать международные авиарейсы

Аэропорт Боао на востоке острова Хайнань начал обслуживать международные авиарейсы. Об этом сообщила газета "Хайнань жибао".

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По сведениям издания, 21 июня воздушная гавань впервые в истории приняла самолет, прибывший не с территории материкового Китая. После приземления авиалайнера, следовавшего из Гонконга, были соблюдены все стандартные процедуры контроля.

Как уточнила местная погранслужба, в ближайшее время планируется открыть регулярные рейсы из города Цюнхай, где расположен указанный аэропорт, в Сеул. Предполагается, что по мере оптимизации на Хайнане безвизового режима количество зарубежных пассажирских маршрутов, обслуживаемых Боао, будет неуклонно возрастать.

В связи с ожидаемым увеличением пассажиропотока администрация аэропорта планирует оптимизировать процедуры досмотра и таможенного оформления. Чтобы обеспечить его бесперебойное и эффективное функционирование в новом режиме, власти приняли ряд предварительных мер и осуществили целый комплекс подготовительных работ.

Согласно плану китайского правительства, важность этого аэропорта будет возрастать, он стимулирует еще более динамичное развитие Хайнаньского порта свободной торговли.

Аэропорт Боао начал официально принимать авиарейсы с 2017 года. В 2023 году он обслужил более 950 тыс. пассажиров, а в апреле 2024 года в соответствии с решением Управления гражданской авиации КНР получил международный статус.