На Хайнане аэропорт Боао начал обслуживать международные авиарейсы
Аэропорт Боао на востоке острова Хайнань начал обслуживать международные авиарейсы. Об этом сообщила газета "Хайнань жибао".
По сведениям издания, 21 июня воздушная гавань впервые в истории приняла самолет, прибывший не с территории материкового Китая. После приземления авиалайнера, следовавшего из Гонконга, были соблюдены все стандартные процедуры контроля.
Как уточнила местная погранслужба, в ближайшее время планируется открыть регулярные рейсы из города Цюнхай, где расположен указанный аэропорт, в Сеул. Предполагается, что по мере оптимизации на Хайнане безвизового режима количество зарубежных пассажирских маршрутов, обслуживаемых Боао, будет неуклонно возрастать.
В связи с ожидаемым увеличением пассажиропотока администрация аэропорта планирует оптимизировать процедуры досмотра и таможенного оформления. Чтобы обеспечить его бесперебойное и эффективное функционирование в новом режиме, власти приняли ряд предварительных мер и осуществили целый комплекс подготовительных работ.
Согласно плану китайского правительства, важность этого аэропорта будет возрастать, он стимулирует еще более динамичное развитие Хайнаньского порта свободной торговли.
Аэропорт Боао начал официально принимать авиарейсы с 2017 года. В 2023 году он обслужил более 950 тыс. пассажиров, а в апреле 2024 года в соответствии с решением Управления гражданской авиации КНР получил международный статус.