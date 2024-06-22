Между Сочи и Батуми впервые запустили прямое авиасообщение

Сегодня из Международного аэропорта Сочи вылетел первый в истории рейс в Батуми (Грузия). На перроне воздушной гавани по авиационной традиции борт встретили водной аркой. Об этом сообщили в пресс-службе сочинского аэропорта.

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Полеты выполняет авиакомпания Red Wings два раза в неделю по средам и субботам на самолетах российского производства Sukhoi Superjet 100, рассчитанном на 100 пассажиров. В первом полете на борту находились 90 человек.

В терминале аэропорта поздравили первую пассажирку, зарегистрировавшуюся на рейс в Батуми. По словам Ангелины, которая держит свой путь из Новосибирска, из-за удобной стыковки по времени, полетела к родственникам в Грузию именно через Сочи, что существенно сэкономило ее время и бюджет.

Время в пути составляет около 55 минут. Вылет из Сочи - в 7.20 по средам и 7.00 по субботам, а обратно лайнеры будут отправляться - в 10.05 и 10.15 по местному времени.

Уточняется, что ранее рейсы из Сочи в Батуми не выполнялись, и для главного южного хаба - это новое направление. Кроме Батуми, у авиакомпании запланированы регулярные рейсы из сочинского аэропорта еще по девяти внутренним и международным направлениям - в Москву, Элисту, Владикавказ, Махачкалу, Тбилиси (Грузия), Тель-Авив (Израиль), Ереван (Армения), Стамбул (Турция) и Дубай (ОАЭ).