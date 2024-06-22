Насколько подорожают зарубежные путевки из-за санкций

Санкции, введенные против Мосбиржи, скажутся на стоимости путевок за границу. Но повышение будет незначительным – всего 2–3 %, заверили в АТОР.

© РИА «ФедералПресс»

«Санкции принесли большой подарок российским банкам – они начали неплохо зарабатывать и с покупки, и с продажи. Спреды на наличную валюту расширились на 8–12 %, на безналичную тоже выросли, хоть и не так сильно. Банки активно этим пользуются», – отметили в Ассоциации.



В АТОР подчеркнули, что туристы пока не заметили роста цен. Большего подорожания путевок быть не должно, так как рыночные механизмы восстановились, а для туроператоров ничего не изменилось – они как покупали валюту в банках, так и продолжают, пишет «Прайм» со ссылкой на РИА Новости.

Ранее российский турбизнес призвали перейти на оплату в национальных валютах. В АТОР отметили, что это будет самым логичным выходом из положения.