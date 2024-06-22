Как поменяется российский туризм после вступления Таиланда в БРИКС

Таиланд официально озвучил желание присоединиться к БРИКС. Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин положительно оценил такое событие. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

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«Как правильно было отмечено на встрече президента Владимира Путина и лидера Вьетнама, сегодня вопрос стоит только во взаиморасчетах. Если он будет решен, то и прямых рейсов станет больше. Значит, мы вернемся в доковидную перспективу, когда рейсов было немало, от столиц и заканчивая курортными городами», — сказал он.



Эксперт уточнил, что Таиланд входит в пятерку лучших для туризма стран в текущем году. Страна в разы увеличила прибытие после либерализации визового режима. Это дало возможность генерировать туда большой турпоток.