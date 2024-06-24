Локации третьего сезона «Бриджертонов», которые стоит посетить

Да, действие сериала происходит в лондонском районе Мейфэр, но на самом деле замки, дворцы и парки, в которых разворачиваются события хита от Netflix, разбросаны и по столице, и по всей Англии. Если вы все еще под впечатлением от просмотра финальных серий третьего сезона и планируете свое собственное путешествие, вот 5 великолепных локаций сериала, которые вам обязательно стоит посетить.

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RANGER'S HOUSE

Величественный фасад Бриджертон-Хауса, увитый цветами и виноградной лозой, сразу узнается любому поклоннику сериала. В реальности это вилла, где хранится впечатляющая коллекция предметов искусства и декора, собранная алмазным магнатом 19 века Джулиусом Вернером. Большинство посетителей довольствуются простым позированием на его ступенях, но стоит заглянуть и внутрь, чтобы увидеть более 700 редких экспонатов, от украшений эпохи Возрождения и фарфора 18 века до работ старых голландских мастеров.

HAMPTON COURT PALACE

Помните восхитительный бал королевы Шарлотты в четвертой серии третьего сезона? Так вот, он проходил во дворце Хэмптон-Корт. Вы легко можете часами бродить по его роскошным парадным залам, не говоря уже об обширных садах и лабиринте.

The Holburne Museum

В первой серии третьего сезона высший свет (и Пенелопа в ее новом знойном образе) собирается на бал к леди Данбери, в ее резиденцию, которую можно увидеть во всех трех сезонах «Бриджертонов». Настоящее здание, о котором идет речь, находится уже не в Лондоне, а в Бате, и в нем хранится множество предметов искусства и декора, собранных бароном сэром Уильямом Холберном. Изучите шедевры искусства, а затем прогуляйтесь по живописным садам, и вы действительно почувствуете, будто побывали в другой эпохе.

The Old Royal Naval College

Когда влюбленные Пенелопа и Колин останавливают свой экипаж и получают распоряжение королевы о разоблачении леди Уислдаун в пятой серии третьего сезона, они делают это рядом с башнями Старого Королевского военно-морского колледжа, заменяющего в сериале рынок Мэйфэйр. Его интерьеры поражают даже больше, чем внешний вид: от шикарного расписного зала до позолоченной часовни.

Chiswick House & Gardens

В шестой серии третьего сезона свет собирается в церковь, где объявляется о браке Пенелопы с Колином, а после люди общаются и сплетничают на улице на фоне дома Chiswick House. Вилла 18 века на самом деле не церковь, а семейный дом с позолоченными потолками, бархатными стенами и завидной коллекцией картин старых мастеров.