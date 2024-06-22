Полный гайд по Таджикистану: как добраться, где побывать и что попробовать

Изумительные горные пейзажи, озера с изумрудной водой, нетронутая природа, колоритная азиатская архитектура, роскошные дворцы, горные селения, адские серпантины, ароматная самбуса и хрустящие лепешки ― всем этим наравне со статусом беднейшей страны Центральной Азии характеризуется Таджикистан. Это крошечное государство, зажатое между горными хребтами и лишенное развитой инфраструктуры, называют жемчужиной центральноазиатского региона. В том, почему приехавший сюда однажды навсегда запоминает путешествие как одно из самых ярких в жизни, — разбиралась «Лента.ру».

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Чем туристов привлекает Таджикистан

В какой бы точке Таджикистана ни находился турист, его всегда будут окружать горы, которые занимают больше 90 процентов территории страны. Увидев такое, нельзя остаться равнодушным.

«Я много где была, объездила Европу и Америку. У меня есть цель побывать во всех странах мира, и в не сильно распиаренный Таджикистан я ехала просто для галочки», ― рассказывает путешественница из Москвы Арина Ионова. «Я ничего особенного не ждала, поэтому была сильно удивлена. Это очень недооцененная страна, вокруг которой сложилось много ошибочных стереотипов», ― добавляет она.



Безусловно, горный туризм ― главный магнит для путешественников в Таджикистане. Больше половины территории страны расположена на высоте от 3000 метров над уровнем моря. В стране есть 24 шеститысячника, а высшая точка ― пик Исмоила Сомони ― достигает 7495 метров. Среди величественных пиков прячутся озера с лазурной водой, бурные реки и водопады, заповедные места, где еще не ступала нога человека.

В горы едут однодневными гайд-турами или на несколько суток с ночевками в близлежащих селах ― кишлаках. Любители активного отдыха и альпинисты берут рюкзаки и палатки и отправляются в многодневные походы. При этом Таджикистан манит туристов не только природными достопримечательностями.

У страны богатая история, уходящая вглубь веков. Люди начали селиться на этих территориях еще 600-900 тысяч лет назад. Следы древних цивилизаций находят в поселениях Пенджикент и Саразм, а первые государственные образования ― Согдиана и Бактрия ― появились здесь еще до нашей эры. Подробнее об этом можно узнать в музеях Душанбе, который и сам удивляет гостей богатством архитектуры и азиатским колоритом.

Если люди узнают, как красиво в Таджикистане, туда все рванут, и он станет еще одним популярным туристическим местом. Сейчас надо ехать именно потому, что там никого нет и можно насладиться девственно чистой природой, когда никто не беспокоит, а люди тебе рады, - Арина Ионова, туристка из Москвы



Как добраться

Большой плюс Таджикистана в том, что туристам из России не нужна виза. Попасть в страну можно по российскому или заграничному паспорту. Прямые вылеты осуществляются в четыре города ― Душанбе, Худжанд, Куляб и Бохтар.

Рейсы из России выполняют авиакомпании «Уральские авиалинии», «Северный ветер», Utair, S7 Airlines, Somon Air, Uzbekistan Airlines. Добраться в столицу Таджикистана можно напрямую из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска, Уфы, Казани, Самары, Сочи, Минеральных Вод, Красноярска, Челябинска.

₽38 000 примерная цена авиабилетов Москва — Душанбе в июле (прямой рейс туда-обратно).

Прямые поезда до Таджикистана ходят из Волгограда, составы доезжают до Душанбе и Куляба. Время в пути составит примерно 2,5-3 дня.

Где жить

Удобнее всего бронировать жилье в Таджикистане через российские сервисы. Например, на «Яндекс Путешествиях» есть варианты на июль от 2,5 тысячи рублей за ночь. Через сервис Ostrovok.ru можно найти вариант примерно от 4,8 тысячи рублей. На «Броневике» есть отели за 5,5 тысячи рублей в сутки. Туристы также могут воспользоваться сервисами Booking и AirBnb, но там возникают сложности с оплатой и работой сайтов без VPN, поскольку они недоступны в России.

В Таджикистане есть варианты размещения на любой бюджет: как дешевые хостелы, так и люксовые гостиницы. По данным портала TripAdvisor, в число лучших отелей входят (цены указаны для двух человек за одну ночь с 1 по 2 июля 2024 года):

Hyatt Regency, Душанбе, 29 тысяч рублей;

Hilton, Душанбе, 16 тысяч рублей;

Serena Hotel, Душанбе, 14 тысяч рублей;

Hotel Ayni, Душанбе, 6 тысяч рублей;

Parliament Palace Hotel, Худжанд, 7,3 тысячи рублей;

«Сугдиен» 3*, Худжанд, 3,5 тысячи рублей.

Туристы также могут воспользоваться местным сервисом размещения объявлений Somon.tj, там есть предложения посуточной аренды квартир. Российское приложение «Авито» работает в Таджикистане, хотя объявлений там единицы.

Деньги и транспорт

Национальная валюта Таджикистана называется сомони (1 сомони равняется примерно 8 рублям). Из-за санкций карты Visa и Mastercard российских банков за границей будут бесполезны. Государственный Амонатбанк и Dushanbe City Bank продолжают принимать карты системы «Мир», но гостям Таджикистана все же стоит запастись наличными рублями и купить на них сомони в местных обменниках.

«Мы расплачивались по старинке ― наличными, хотя там есть места, где принимают карты "Мир". Если есть иностранная карта — это замечательно, но можно спокойно путешествовать с валютой, ничего такого в этом нет», — рассказывает туристка Анна Тихонова.



Передвигаются по Душанбе на автобусах, троллейбусах и маршрутках. Кроме того, путешественникам доступны местные службы такси ― «ЯК», «Рахш», «Максим», Somon Taxi.

«Туристы, которые хотят выехать за пределы города, могут воспользоваться общественным такси. Они работают без счетчика и развозят пассажиров из точки А в точку Б. Например, на таком такси можно добраться до Гиссарской крепости за 10-20 сомони (80-160 рублей)», ― рассказывает местный гид Насим Садуллоев.



Тур или самостоятельная поездка?

В 2023 году Таджикистан посетили более 1,2 миллиона иностранцев ― на 20 процентов больше, чем годом ранее, причем каждый пятый путешественник приехал из России.

При этом туристка Арина Ионова вспоминает, что летела в Душанбе из Новосибирска в апреле, и на весь самолет было только двое россиян ― она и ее отец. «Местные бывают очень рады и удивлены, что к ним приезжают из России. Как мы поняли, это редкость, что кто-то просто так посещает Таджикистан, для них это невиданно», ― говорит Арина.

Сфера туризма в Таджикистане только начинает развиваться, и путешественникам нужно быть к этому готовыми.

«В последние три-четыре года ситуация с туризмом изменилась. Появились активисты, которые начали развивать это направление, возобновлять внутренний туризм. Во многом нам помог ковид, потому что люди не могли выезжать за границу и отдохнуть можно было только внутри страны. Мы начали искать интересные места и привозить туда туристов», ― рассказывает гид Насим Садуллоев.



Путешественникам рекомендуют приезжать в Таджикистан организованными турами или пользоваться услугами местных гидов. Так и проще, и безопаснее, особенно во время поездок в горы, где не всегда есть связь и не ходит общественный транспорт.

Туристы думают, что сэкономят, приехав самостоятельно, но обычно получается наоборот. Они платят двойную цену таксистам, посещают заведения, где не очень вкусно, но дорого. Так они пропускают всю красоту Таджикистана, потому что трудно новому человеку в незнакомом городе найти интересные места, - Насим Садуллоев, гид по Таджикистану



В какое время года лучше приехать в Таджикистан

Пик туристического сезона в Таджикистане приходится на июль. Летом температура воздуха на равнинах достигает 30 градусов, а в горах варьируется от нуля до плюс 15 в зависимости от высоты. При этом самым удачным временем для поездки местные и туристы называют весну.

Приехав в марте, например, можно застать праздник Навруз. Он приурочен к дню весеннего равноденствия, 20 или 21 марта, и символизирует конец зимы, обновление природы. По этому случаю в Таджикистане проходят фестивали с музыкой, танцами и угощениями. Во время Навруза туристы могут отведать суманак (или сумаляк) ― праздничное блюдо из пророщенной пшеницы.

В Таджикистане девять месяцев ветрено и жарко, а в остальное время зима, ― отмечает Насим Садуллоев. ― Туристам, которые любят ходить в горы, советую приезжать в конце весны, когда у нас меньше дождей. В это время вам не будет холодно в горах, даже можно устраивать походы с ночевкой.

Путешественники остаются довольны и осенними поездками в Таджикистан. Туристы здесь и так редки, а в несезон шансы остаться один на один в природой еще выше. Тревел-блогер и фотограф Виктор Башкир пишет, что застал золотую пору среди Алаудинских озер и не пожалел:

«В сезон летних походов, говорят, тут людской галдеж и присутствие. А поздней осенью уже никакой умный в гору не пойдет. Только мы».



Какие блюда попробовать в Таджикистане

Как говорят путешественники, хочешь вкусно и дешево поесть ― надо ехать в Таджикистан. Еду здесь подают буквально на каждом углу, причем готовят ее прямо на улицах. В Душанбе есть современные модные заведения, а в кишлаках и на горных дорогах много уличных кафе и столовых. При этом тандыры и мангалы нередко могут стоять и прямо на обочинах, а некоторые хозяйки даже стряпают дома, накрывают столы и продают блюда прохожим.

«Часто на тротуаре можно увидеть целые горы жареной курицы или рыбы, и все это хранится без холодильников, ― пишет тревел-блогер TrueStory Travel. ― Сначала я не рисковал пробовать еду, которая весь день стоит на жаре, но мне объяснили, что, несмотря на кажущийся большой объем, все распродается буквально за полдня».



Знакомство с местной кухней стоит начинать с плова. Местный гид Насим Садуллоев рекомендует посетить «Центр плова» в Душанбе или заведения «Панч Дег» и «Мохи Нав». Хотя, по его словам, блюдо отлично готовят во всех заведениях Таджикистана.

«Все объединяется, и создается гармония ингредиентов. Курутоб подается в деревянном блюде, его принято есть руками. Это очень вкусно и недорого: можно заказать за два доллара ― и два человека будут сыты», ― добавляет Насим Садуллоев.



Кроме того, в Таджикистане обязательно нужно попробовать лепешки, самбусу (местный вариант самсы), кебабы и манты. На рынках в изобилии продаются орехи и сухофрукты, чаи, специи и местные сладости.

«В Таджикистане очень распространено поедание фисташек, потому что они там их сами выращивают», ― отмечает Арина Ионова.



Душанбе и окрестности

Столица Таджикистана производит на путешественников неоднозначное впечатление. Город приятно удивляет широкими проспектами, обилием скверов и парков, монументальной архитектурой в азиатском стиле. С другой стороны, чем дальше от центра ― тем проще и беднее выглядят улицы. На окраинах уже встречаются пятиэтажки, напоминающие о советском прошлом страны, и разномастные здания.

Знакомство с городом стоит начать с парка Рудаки, названного в честь поэта и основоположника персидской литературы Абу Абдуллаха Рудаки. Поблизости располагается известная чайхана «Рохат», открытая еще в 1958 году. Хотя качество блюд там туристы ругают, посетить ее стоит ради красивых интерьеров. Нагулявшись вдоль фонтанов и надышавшись запахом цветов, можно продолжить путь до Дворца Нации ― президентской резиденции. Рядом находится монумент с гербом Таджикистана и самый высокий флагшток в мире, занесенный в Книгу рекордов Гиннеса.

За новыми знаниями об истории Таджикистана отправляемся в Национальный музей, а затем следуем до парка «Истиклолият». Там можно полюбоваться чередой фонтанов и 121-метровым архитектурным комплексом, где есть смотровая площадка с видом на город. Еще одна местная достопримечательность ― дворец «Кохи Навруз», современный, гигантский и помпезный.

«Еще я посетила центральный рынок Мехргон, местный колорит там чувствуется по полной. Чаи, специи, орехи, много фруктов и овощей, все вкусное и свежее», ― рассказывает Анна Тихонова



Путешественница также советует посетить выставочный зал Союза художников Таджикистана.

«Там находятся мастерские, художники приглашают зайти и показывают свои работы. Оттуда можно привезти домой нетуристические сувениры, например, я купила маленькую картину маслом с изображением Гиссарской крепости, написанную в 1980-х годах», ― рассказывает она.



Гиссарская крепость находится в 20 километрах от Душанбе. Ее строили 2,5 тысячи лет назад, и с того времени мало что сохранилось, хотя многое было восстановлено.

«Там чувствуется аутентичная атмосфера древнего Таджикистана. Можно покататься на лошадях по горам, пройтись по улочке с магазинчиками местных мастеров, полазать по крепости, с которой открываются красивые виды. Советую воспользоваться услугами гида, чтобы было интереснее», ― говорит Анна Тихонова.



Что еще посетить в Душанбе и окрестностях

Национальная библиотека Таджикистана ― богатейший фонд таджикско-персидской литературы, там хранятся труды Рудаки, Авиценны, Омара Хайяма.

Памятник Исмоилу Сомони ― эмиру первого таджикского государства Саманидов.

Мечеть Хаджи Якуба ― основана в конце позапрошлого века, а позже отреставрирована.

Центральная соборная мечеть Душанбе ― новодел, открыта в июне 2023 года.

Национальный музей древностей Таджикистана ― там хранится ценная 12-метровая статуя Будды, один из крупнейших в мире памятников буддизма.

Ботанический сад и парк аттракционов «Хайем».

Аквапарк «Кули» с пляжем на озере, бассейнами, водными горками, зоопарком и фудкортом.

Худжанд

На севере Таджикистана, в 200 километрах от Душанбе, находится второй по величине город страны ― Худжанд. По некоторым данным, он был основан еще 2,5 тысячи лет назад, а значит, это один из древнейших в Средней Азии.

Худжанд ― нетуристическое место, так что иностранцы там в диковинку. Его стоит посетить тем, кто хочет глубже погрузиться в прошлое Таджикистана и увидеть еще больше исторических достопримечательностей. До Худжанда легко добраться из столицы на самолете, а потом прямым рейсом вернуться в Россию.

Худжанд интересен своей крепостью, ровесницей города, которая не раз разрушалась и перестраивалась. В разное время Худжанд находился под властью империи Александра Македонского, арабских завоевателей, татаро-монголов ― свидетельства этого сохранились в местном музее.

Еще в Худжанде есть памятники XVI-XVII веков ― Мавзолей Шейха Муслихиддина и Мечеть Масджиди Джами. Прогулку по историческому центру и набережной реки Сырдарьи можно завершить визитом на огромный базар «Панчшанбе». А в 20 километрах от города находится Кайраккумское водохранилище (его еще называют Таджикистанским морем), где любят купаться местные жители.

Что посмотреть в горах Таджикистана

Озеро Искандеркуль

Озеро Искандеркуль является визитной карточкой Таджикистана и абсолютным must visit в этой стране. Оно поражает водой ярко-голубого цвета и захватывающими дух видами вокруг. Неподалеку расположено другое озеро, кишащее змеями, а также 43-метровый водопад, который называют Фанской Ниагарой.

Сначала я думала, что там будет просто озеро, каких я видела много, но это просто отвал башки. Сначала ехали по горному серпантину и по пути наблюдали невероятные виды. Приехав на озеро, не встретили ни одной живой души и устроили пикник. Лазурная вода, тишина, сидишь без интернета и наслаждаешься природой. Я так напиталась за время этой экскурсии ― не ожидала, что будет так классно, - Арина Ионова, туристка из Москвы



Интересно, что название озера происходит от имени Искандер ― так на востоке называли Александра Македонского. Доподлинно не известно, бывал ли великий полководец в этих местах, но с его именем связано несколько легенд об Искандеркуле.

Озеро, овеянное легендами

Говорят, путь Александра Македонского во время Индийского похода проходил именно через эти места. По преданию, горцы так отчаянно сопротивлялись завоевателям, что полководец велел направить русло ближайшей реки на поселение и затопить его. На этом месте и появился Искандеркуль.

Согласно другой легенде, Буцефал, любимый конь Македонского, выпил ледяную воду Искандеркуля и заболел, поэтому царь не смог взять его с собой в поход. Буцефал выздоровел, но почувствовал близкую гибель хозяина, а потому бросился в озеро.

Варзобское ущелье

В нескольких километрах от столицы находится Варзобское ущелье ― популярное место у душанбинцев и туристов, где много зон отдыха и гостевых домов. Главная достопримечательность Варзоба ― водопад Гусгарф, а еще неподалеку находится горнолыжный курорт «Сафет-Дара».

«Там можно взять напрокат лыжи и сноубарды, покататься на "ватрушках". Инфраструктура очень не похожа на тот же Сочи, совсем не тот уровень, но в горах есть хороший ресторанчик, куда можно подняться на канатной дороге и вкусно пообедать», ― описывает Анна Тихонова. Даже если вы не катаетесь на лыжах и сноуборде, стоит добраться на подъемнике до высшей точки, чтобы со смотровой площадки увидеть потрясающие горы, - Анна Тихонова, туристка из Москвы



Алаудинские озера

«Путь до Алаудинских озер тернист, ухабист и каменист. Но красив, зрелищен и завораживающ. Он требует хорошей внедорожной машины, твердой воли и не менее твердой попы», ― вспоминает путешественник Виктор Башкир.



Кристально чистые озера, окруженные высокими пиками, называют одним из красивейших мест Таджикистана. Сюда обычно приезжают на несколько дней с ночевкой в палатках или ближайших кишлаках. От Алаудинских озер расходятся и популярные маршруты альпинистов, например, на пятитысячники Чапдару и Чимтаргу.

Тимур-Дара

Еще одно из озер Таджикистана, которое определенно стоит увидеть своими глазами, называется Тимур-Дара. Вода там ледяная и имеет удивительный изумрудно-зеленый цвет.

Маршрут до Тимур-Дары неблизкий, поэтому он подойдет подготовленным путешественникам. Зато по пути им встретятся арчовые (можжевеловые) рощи, насыщающие воздух целебным ароматом.

В этом загадочном месте интересно побывать еще и потому, что оно входит в так называемую аномальную зону Гиссарского хребта. Говорят, люди натыкались тут на следы снежного человека и сталкивались с необъяснимыми явлениями, приписываемыми НЛО.

Чилдухтарон

Горный комплекс Чихдухтарон (в переводе ― сорок девушек) располагается в 250 километрах от Душанбе. Местность славится уникальными скалами в виде вытянутых силуэтов. Кроме того, здесь произрастают десятки редких видов растений. Поездку в Чилдухтарон можно совместить с посещением озера Маргузор и водопада Фантак.

Легенда о сорока девушках

Согласно легенде, однажды Чингисхан пришел в этот горный край и велел захватить его. Мужчины встали на защиту родной земли, но пали в боях. Тогда их заменили сорок прекрасных девушек, облачившихся в мужскую одежду. Они храбро сражались, пока не были окружены. Тогда девушки обратились к Аллаху с мольбой о помощи и превратились в красные от крови противника скалы. Враги испугались и бежали.

Местное гостеприимство

Путешественники, побывавшие в Таджикистане, хвалят страну за искренность и радушие местных жителей. Принимать гостей здесь ― почетно, поэтому им предлагают только самое лучшее и вкусное. Туристам в Таджикистане одинаково рады как в современном Душанбе, так и в отдаленных кишлаках.

«Хозяева у нас были самые-самые радушные. Стол был накрыт такой, как будто приехали не два скромных туриста, а ватага прожорливых гурманов. Такое человеческое тепло согревало больше обогревателя, ― пишет Виктор Башкир, побывавший в сельском гостевом доме. ― Есть мы под конец уже не могли, поэтому нам дали с собой в дорогу еще в два раза больше еды, чем мы съели».



Москвичка Анна Тихонова добавляет ― есть что-то, что объединяет россиян и таджикистанцев.

«Наш гид был примерно моего возраста. Я пообщалась с ним и была удивлена, что мы росли на одинаковых фильмах и мультиках», ― говорит путешественница. Чувствуется, что люди в Таджикистане ― наш братский народ, хотя они и сильно отличаются от россиян. Понятно, что это совсем другая страна со своей культурой, но есть ощущение, что мы все же родные, друзья не на кровном уровне, а на духовном, - Анна Тихонова, туристка из Москвы



Путешественники любят цитировать известные строчки из песни Юрия Визбора:

«Я сердце оставил в Фанских горах, теперь, бессердечный, хожу по равнинам, и в тихих беседах, и в шумных пирах, я молча мечтаю о синих вершинах».



Действительно, одни только фотографии этих мест завораживают так, что хочется бросить все и взять билет на ближайший рейс. Аромат плова и тандырных лепешек манит даже за тысячи километров, а гостеприимство местных жителей побуждает оставить в Таджикистане и сердце, и душу.