Red Wings возобновила чартерные рейсы в Египет и Таиланд

Авиакомпания Red Wings возобновила чартерные рейсы из московского аэропорта Домодедово на курорты Египта и Таиланда. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани.

«Авиакомпания Red Wings приступила к выполнению чартерных рейсов из аэропорта Домодедово на египетские курорты Шарм-эль-Шейх и Хургаду, а также в Пхукет (Таиланд)», – говорится в сообщении.



Уточняется, что полеты выполняются пять раз в неделю на дальнемагистральном широкофюзеляжном самолете Boeing 777.

Рейсы в Шарм-эль-Шейх запланированы по вторникам, средам, пятницам, субботам и воскресеньям. В Хургаду – по понедельникам, средам, пятницам, субботам и воскресеньям. Время отправления зависит от даты. В пресс-службе добавили, что в Пхукет запланировано по два чартера в неделю также на воздушных судах Boeing 777.