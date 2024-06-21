Почему туры за границу сейчас по «завышенным» курсам

В соцсети все активнее выплескивается недовольство турагентов и туристов тем, что туроператоры при пересчете стоимости туров за границу в рубли буквально ежедневно увеличивают надбавки к официальным курсам доллара и евро, устанавливаемым Банком России.

Если прежде дельта, как правило, составляла плюс 3%, то после 12 июня, когда были остановлены торги долларом и евро на Московской бирже и ЦБ перешел к новой методике расчета официальных курсов, туроператоры стали брать от 5%. А сегодня у четырех крупных компаний надбавка уже 6,5%. Поставщиков турпродукта упрекают в «желании нажиться» и чуть ли не в «коллективном сговоре».

Руководитель одного из туроператоров на условиях анонимности раскрыл порталу TourDom.ru внутреннюю «кухню» – как осуществляются платежи за границу и с какими новыми сложностями теперь приходится сталкиваться. По его словам, единственный банк, через который сейчас реально перевести евро партнерам в Турции, – DenizBank (контракты туроператоров с турецкими отелями заключаются именно в этой валюте. – Ред.). Если прежде он брал за операцию по отправке денег 1,5–2,5%, то после 12 июня – 6%. Не легче ситуация с платежами и на другом массовом туристическом направлении – египетском: отельеры принимают только доллары США, ни китайскими юанями, ни дирхамами ОАЭ не расплатиться.

«Я не нашел в России ни одного банка, который переводил бы в Египет доллары. Есть варианты перевести евро, комиссия – 6,5%. Египетские партнеры в порядке исключения согласились на платежи в этой валюте, но условия драконовские: при пересчете цен из долларов в евро они добавляют еще 1%», – говорит топ-менеджер туроператора.



Некоторые поставщики турпродукта проводят платежи через дружественные страны, используя двойную конвертацию. Вариант, на первый взгляд, интересный, но не лишенный своих сложностей, а главное – рисков. Специалист приводит пример работы через Грузию – в утвержденный Правительством РФ список «дружественных и нейтральных» государств она на сегодня не входит, но бизнес-контакты довольно активны. Вполне реально открыть там компанию и платить иностранным партнерам через нее. Даже с учетом конвертации рублей в грузинские лари, а затем в доллары или евро комиссия за операции не превысит 2–3%. Только это далеко не все издержки, ведь надо еще и содержать фирму в Грузии. А главное – туроператор совершенно не защищен в случае проблем, конфликты придется разрешать в чужой стране по ее законодательству.

При установлении внутренних курсов доллара и евро туроператорам приходится учитывать и серьезные валютные колебания, которые сейчас характерны для межбанковского рынка. На днях, например, доллар резко подешевел более чем на 6 руб., а сегодня не меньшими темпами вновь пошел в рост. Туроператоры немало рискуют – после продажи тура по низкому курсу им, возможно, придется покупать валюту для расчетов с иностранными партнерами уже по более высокому. Риски как раз и нивелируются надбавкой туроператоров к официальным ставкам ЦБ, не исключено, что в ближайшей перспективе эта дельта продолжит увеличиваться.