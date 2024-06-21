В Барселоне планируют отказаться от туристических апартаментов

Мэрия Барселоны планирует к концу 2028 года отказаться от всех туристических апартаментов в городе на фоне роста цен на аренду и покупку квартир в каталонской столице. Об этом заявил мэр Жауме Кольбони.

В частности, власти Барселоны планируют отказаться от выдачи разрешений на сдачу жилья в туристических целях к ноябрю 2028 года. Речь идет примерно о 10 тыс. апартаментов. Мэр аргументировал такую позицию сильным ростом цен на аренду и покупку квартир в городе.

"Мы не можем допустить, чтобы большинству молодых людей, которые хотят покинуть свой дом, пришлось покинуть Барселону", - приводит слова Кольбони газета La Vanguardia.



Барселона является одним из самых популярных направлений для отдыха в Испании. Так, в 2023 году каталонскую столицу с населением в 1,6 млн человек посетили более 15 млн туристов. Ранее в некоторых городах королевства прошли акции протеста против массового туризма.