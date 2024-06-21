Как бюджетно отдохнуть на Мальдивах летом

В летний сезон путёвка на Мальдивские острова обойдётся дешевле из-за низкого сезона.

Летом туристы могут бюджетно отдохнуть на Мальдивах — тур с перелётом можно купить за 100 тысяч ₽ на человека. Поскольку лето — не самый популярный сезон, гостиницы выпускают выгодные спецпредложения, которые могут включать трансферы, апгрейд питания, бесплатное проживание детей, свадебные церемонии и другие опции, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Сезонные скидки на проживание в недорогих гостиницах достигают 60%, отмечают в «Русском Экспрессе». По данным Tez Tour, летний отдых на Мальдивских островах выгоднее зимнего на 25–30%.

В июне тур на Мальдивы на семь ночей с размещением в отеле 4* с питанием «завтраки» стоит от 220 тысяч ₽ за двоих, с питанием «полупансион» — от 260 тысяч ₽ за двоих. Путёвки «всё включено» с перелётом и трансфером стартуют от 315 тысяч ₽ за двоих. Дешевле всего обойдутся туры с размещением в гестхаусах. Так, отдых на семь ночей с перелётом и проживанием в гестхаусе Noomoo Hulhumale Guest House с питанием «завтраки» стоит во второй половине июня от 196 тысяч ₽, рассказали в Fun&Sun.

Слетать на Мальдивы с пересадкой стоит 60–80 тысяч ₽ в обе стороны на одного. В Space Travel называют самыми удобными перелёты через ОАЭ за 65 тысяч ₽. Стыковка в этом случае займёт два-три часа, а билеты будут на 25–30 тысяч ₽ дешевле по сравнению с прямым рейсом «Аэрофлота». В Fun&Sun предлагают воспользоваться стыковочными перелётами Qatar Airways — от 74 тысяч ₽ в обе стороны.

Дешевле всего лететь рейсами китайских авиакомпаний через Шанхай за 60 тысяч ₽, рассказали в «Интуристе». Главным минусом в компании назвали поздний прилёт в Мале — примерно в шесть часов вечера, когда гидросамолёты уже не летают. Но в день прибытия можно переночевать в ближайшем к Мале отеле, куда есть трансфер на лодке.